Immendingen Daimler Technologiezentrum-Team: Sindelfingen für Immendingen zuständig

Daimler-Arbeitnehmervertretung handelt in Eckpunktepapier gleiche Standards für Prüfzentrumsmitarbeiter aus

Die Mobilität der Zukunft und die Arbeitnehmermitbestimmung im Immendinger Prüf- und Technologiezentrum waren zentrale Themen einer Veranstaltung mit dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der Daimler AG, Michael Brecht, und dem Betriebsrats-Vorsitzenden des Mercedes-Benz-Werks Sindelfingen, Ergun Lümali. Organisiert wurde der Abend durch den SPD-Kreisverband Tuttlingen. Trotz profunder Referenten und interessanter Thematik fanden sich nur rund 30 Zuhörer in der Donauhalle ein.

"Wir setzen auf Qualität und nicht auf Quantität", betonte der SPD-Kreisvorsitzende Georg Sattler in seiner Begrüßung angesichts des mäßigen Zuspruchs. Sattler erinnerte in seiner Einführung an den Wandel, der sich beim Autokauf und der Autoproduktion in den letzten 30 Jahren vollzogen hat. Er gab Schlagworte vor wie etwa alternative Antriebe, autonomes Fahren, Güterverkehr, Transport auf der Schiene und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region durch Daimler.

Gesamtbetriebsratsvorsitzender Michael Brecht aus Gaggenau erklärte in seinem Referat, die Autobauer befänden sich in einer Übergangsphase von alten zu neuen Technologien. Die Arbeitsplätze veränderten sich mehr und mehr. Brecht: "Ein Verbrennungsmotor besteht aus etwa 1500 Teilen, ein Elektromotor ist eine ganz simple Geschichte mit 200 kleinen Einzelteilen." Auch wenn sich neue Forschungsbereiche ergäben und momentan zum Beispiel viel Geld in die Batterieentwicklung fließe, sah der Referent Arbeitsplatzverluste kommen. "Wenn alle, auch die Zulieferer um das kämpfen, was übrig bleibt, wird der Wettbewerb größer, es kommt zu Dumpingangeboten, weil jeder etwas vom Kuchen haben will. Dadurch wird der aufgebaute soziale Frieden bedroht", fürchtete Brecht, der auch Themen wie Digitalisierung, Logistik, Dieselkrise oder Güterverkehr ansprach.

Betriebsratsvorsitzender Ergun Lümali erläuterte, dass das Daimler-Prüfzentrum Immendingen zum Verantwortungs-Bereich von Sindelfingen gehöre, was die Arbeitnehmervertretung angehe. Dem Sindelfinger und dem Gesamtbetriebsrat sei es wichtig gewesen, für Immendingen gleiche Standarts auszuhandeln. Diese sind in einem Eckpunktepapier von 2015 festgehalten, das gleiche Tarifverträge und Sozialbedingungen zusichert sowie Punkte wie Mehrarbeit oder Leiharbeit regelt. Zwischen beiden Standorten dürfe keine Konkurrenz entstehen, so Lümali. In einer angeregten Diskussion wurden zum Schluss Themen wie die Art der Arbeitsplätze im Prüfzentrum, Elektromobilität, Infrastruktur bei Ladestationen, Brennstoffzelle und synthetische Kraftstoffe angesprochen.