Immendingen Daimler-Effekte bringen Immendingen den Neuaufbruch

Aus Garnisons- wird ein neuer Wirtschaftsstandort. Was Daimler-Ansiedlung für Immendingen bewirkt.

2018 werden die Prüfmodule und Teststrecken des Daimler Prüf- und Technologiezentrums fertiggestellt und mit der Inbetriebnahme des größten aller Projekte in Immendingen Geschichte geschrieben. 200 Millionen Euro wurden und werden auf dem gigantischen über 500 Hektar großen Gelände mitten im Herzen der Gemarkung der Donaugemeinde und ihrer Ortsteile investiert. Über 300 Arbeitsplätze entstehen. Für Immendingen begann vor sieben Jahren der Neuaufbruch, dessen Auswirkungen nach wie vor zu spüren sind und sich sicherlich auch in Zukunft noch weiterentwickeln. Kein anderes Projekt prägt die Gemeinde seit Ende 2011 so sehr wie das Daimler-Prüfzentrum.