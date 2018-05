Immendingen Daimler-Betriebsratschef Michael Brecht kommt nach Immendingen

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender spricht bei Veranstaltung der Kreis-SPD in der Immendinger Donauhalle.

Michael Brecht, Gesamtbetriebsratsvorsitzender und stellvertretender Aufsichtsratschef der Daimler AG, sowie Ergun Lümali, Betriebsratsvorsitzender des Mercedes-Benz Werks Sindelfingen, sind am Donnerstag, 17. Mai, Referenten bei einer Veranstaltung des SPD-Kreisverbands in der Immendinger Donauhalle. Brecht spricht zum Thema "Veränderung der Mobilität aus Sicht der Automobilindustrie" und nimmt zu Themen der Arbeitnehmer-Mitbestimmung Stellung. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und ist öffentlich.

Der prominent besetzte Vortrag der Kreis-SPD, die unter anderem auch alle Mitglieder des Tuttlinger Kreistags zu dem Abend eingeladen hat, befasst sich mit brandaktuellen Themen. Das Mobilitätsverhalten der Menschen verändert sich täglich und die Ansprüche an die Automobilindustrie stehen zunehmend auf dem Prüfstand. Schlagworte wie Dieselmotoren, Güterverkehr, Transport auf der Schiene, öffentlicher Personennahverkehr, Gäubahn und autonomes Fahren beschäftigen die Politik in Bund, Land und Region und sollen bei den Referaten angesprochen werden.

Ein Thema des Abends wird auch die Arbeitnehmermitbestimmung sein. Unter anderem soll die Frage angesprochen werden, wie sich die Zusammenarbeit der Sozialpartner am neuen Daimler-Standort Immendingen gestaltet. Ebenso gehe es um die künftige Schnittstelle von Daimler zu den Gewerkschaften sowie zu den regionalen Verwaltungen und den Behörden im Landkreis Tuttlingen und dem Umkreis, wie Organisator Georg Sattler, Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Tuttlingen, betont.

Referent Michael Brecht wurde 1965 in Forbach im Schwarzwald geboren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Kfz-Schlosser bei Daimler-Benz in Gaggenau. Es folgten Weiterbildungs-Maßnahmen und ein berufsbegleitendes Studium. Von 1981 an war Michael Brecht Mitglied der Gaggenauer Jugend- und Auszubildendenvertretung und wurde 1985 zum Vorsitzenden der Gesamtjugend- und Auszubildenden-Vertretung gewählt. Seit 1990 gehört er dem Betriebsratsgremium Gaggenau an, dessen Vorsitz er im Jahr 1998 übernahm. Seit 2. April 2014 ist er Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Daimler AG und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Ergun Lümali wurde 1962 in der Türkei geboren und begann seine Berufsausbildung zum Konstruktionsmechaniker im Werk Sindelfingen der Daimler-Benz AG. Im März 2014 wurde er zum Vorsitzenden des Betriebsrats am Standort Sindelfingen gewählt und im April 2014 zum stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats der Daimler AG.