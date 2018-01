Immendingen Christine Hellwig neuer Immendinger Strumpfkugler

Narrenzunft ehrt beim Häsabstauben die langjährige Zunftschneiderin und Leiterin der Zunftkammer.

Seit dem Dreikönigstag sind die Narrensymbole der Immendinger Zunft mit viel Wasser gereinigt und die besondere Gruppe der "Strumpfkugler" hat ein neues Mitglied: Zunftmeister Peter Grieninger ernannte zu Beginn der alljährlichen Zeremonie des Häsabstaubens die langjährige Zunftschneiderin und Leiterin der Zunftkammer, Christine Hellwig, offiziell zum Strumpfkugler.

Vor der Ehrung hieß Zunftmeister Grieninger in seiner Begrüßung eine große närrische Schar am Narrenbrunnen vor dem Rathaus willkommen, unter ihnen Bürgermeister Markus Hugger und Alt-Bürgermeister Helmut Mahler. Der Brauchtumsbeauftragte der Zunft, Karl-Heinz Zeller, nahm in diesem Jahr gleichzeitig auch als Vertreter der Narrenlandschaft "Baar" der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte in Doppelfunktion am Häsabstauben teil. Die Narrenfigur des Strumpfkuglers und die seit 1910 nachgewiesene Strumpfkuglerfasnet seien der Grund, dass die Immendinger Zunft in die Narrenvereinigung aufgenommen worden ist, erklärte Grieninger. "Dieses Narrenkleid ist laut unserer Satzung ein Ehrenkleid," so der Zunftmeister. Daher sei es auch etwas Besonderes, auf Antrag der Mitglieder und nach Zustimmung des Vorstands in den Stand des Strumpfkuglers erhoben zu werden. Diese Auszeichnung wurde Christine Hellwig, seit 1992 Zunftmitglied, beim Häsabstauben teil. Als äußeres Zeichen dafür hängte Grieninger der Geehrten die gelbe Strumpfkugel um den Hals.

"Die triste Zeit ist nun endlich vorbei, ab heute regiert wieder die Narretei!" freute sich Brauchtumsbeauftragter Karl-Heinz Zeller, der nach der Strumpfkugler-Ernennung die eigentliche Zeremonie des Häsabstaubens eröffnete. Hanselewart Sebastian Zimmer übernahm wieder das Reinigen der Immendinger Narren-Utensilien. Keine Säuberung nötig hatte dabei noch das '"immer adrette" Gretele. Mit dem Staublappen wurden dann aber das närrische Zepter von Zunftmeister Grieninger, der Tragegurt der Standarte und die Scheme des Hansel zur alten Pracht gebracht. Das Gschell musste geschüttelt, die Scheme des Donaugeists gereinigt werden. "Gib's dem, dem's g'hört, des g'hört sich so!" befahl Zeller dem Hanselewart, der die Symbole nach der Säuberung an die Besitzer weiterreichte. Auf Hochglanz gebracht wurden auch die Schemen vom Bumbismale und Mettenbergwieble, die Laterne des Nachtwächters, die Eier der Stumpfkugler, die Schelle des Narrenpolizisten, die Laterne des Nachtwächters und ein Instrument der Narrenkapelle. Nach der Zeremonie am Narrenbrunnen gab es noch einen Hock im Zunfthaus.