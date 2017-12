Immendingen Besinnliche Weihnachten in Immendinger Kirchen

Gottesdienste, Christmetten und Krippenspiele in katholischen Pfarreien und evangelischer Kirche Immendingen.

Mit Gottesdiensten, Christmetten und Krippenspielen wird in den Immendinger Kirchen eine besinnliche Weihnachten 2018 gefeiert. Vielfach gestalten Chöre oder Musiker die Feiern mit. Auch ein Weihnachtsmusical wird aufgeführt.

In der Immendinger Kirche findet am Sonntag, 24. Dezember, um 17 Uhr eine von der Gemeindemusikkapelle mitgestaltete Christmette statt. Am Dienstag, 26. Dezember, 10 Uhr wird ein Weihnachtshochamt zelebriert, das der Kirchenchor musikalisch umrahmt. Die Sternsinger werden bei einer Eucharistiefeier am Sonntag, 31. Dezember, um 10 Uhr ausgesandt. Am Sonntag, 7. Januar, 9 Uhr findet eine Eucharistiefeier mit Salz- und Wasserweihe statt, die ebenfalls der Kirchenchor mitgestaltet.

In St. Gallus Zimmern wird an Heiligabend, um 15.30 Uhr eine Kinderkrippenfeier für Familien abgehalten. Am Dienstag, 26. Dezember, um 10 Uhr findet ein feierliches Weihnachtshochamt statt, welches vom Musikverein umrahmt wird. Am Montag, 1. Januar, gibt es um 10.30 Uhr eine Eucharistiefeier mit Aussendung der Sternsinger. Die Eucharistiefeier am Samstag, 6. Januar, um 10 Uhr gestaltet das Zimmerer Chörle mit.

In der Kirche Mauenheim findet am Sonntag, 24. Dezember, um 17 Uhr eine Christmette statt, die der Kirchenchor mit Liedbeiträgen umrahmt. Am Sonntag, 31. Dezember, erfolgt bei einem Gottesdienst um 10 Uhr die Aussendung der Sternsinger. Am Samstag, 6. Januar, wird anlässlich der Erscheinung des Herrn um 8.30 Uhr eine Eucharistiefeier mit Salz- und Wasserweihe abgehalten.

In Hattingen findet an Heiligabend, um 15 Uhr eine Kinderchristmette statt. Dabei wird das Mini-Musical "Eh Mann, Gloria!" aufgeführt. Um 18 Uhr folgt die Christmette, bei der der Musikverein Hattingen musiziert. Am Dienstag, 26. Dezember, wird um 10 Uhr das Weihnachtshochamt zelebriert, wobei der Kirchenchor singt. Am Samstag, 6. Januar, 10 Uhr wird eine Eucharistiefeier mit Salz- und Wasserweihe und Rückkehr der Sternsinger abgehalten.

In der Pfarrkirche St. Priska Ippingen beginnt die Kinderkrippenfeier an Heilig Abend um 15 Uhr. Das feierliche Weihnachtshochamt wird am Montag, 25. Dezember, 10 Uhr begangen, wobei der Kirchenchor für die Umrahmung sorgt. Am Montag, 1. Januar, 10.30 Uhr findet eine Eucharistiefeier mit Aussendung der Sternsinger statt, am Sonntag, 7. Januar, um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Salz- und Wasserweihe.

In der evangelischen Kirche in Immendingen wird an Heilig Abend um 17.30 Uhr ein Gottesdienst mit Krippenspiel gefeiert. Um 22 Uhr folgt ein musikalischer Gottesdienst, mitgestaltet von der Familie Klöpfer. Am Montag, 25. Dezember, wird um 10.15 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl abgehalten. Am Sonntag, 31. Dezember, um 18.30 Uhr wird anlässlich des Altjahresabends ein Gottesdienst mit Abendmahl abgehalten. Am Samstag, 6. Januar, gibt es um 9 Uhr einen Frühstücksgottesdienst im Gemeindesaal.

Bei der Neuapostolischen Kirche findet am ersten Weihnachtstag um 9.30 Uhr ein Gottesdienst statt. Am Sonntag, 7. Januar, wird um 9.30 Uhr ein Gottesdienst zum neuen Jahr gefeiert.