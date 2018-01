Immendingen Beispielhafter Einsatz im Immendinger Ehrenamt

Bernhard Knittel wird zum Ehrenkommandant der Feuerwehrabteilung Hattingen ernannt.

Für weit über drei Jahrzehnte Aktivität in der freiwilligen Feuerwehr Hattingen, 23-jährige Tätigkeit als Abteilungskommandant und seinen beispielhaften Einsatz im Ehrenamt ist Bernhard Knittel von der Gesamtwehr Immendingen zum Ehrenkommandanten ernannt worden. Bürgermeister Markus Hugger nahm die Auszeichnung bei der Hauptversammlung in Ippingen vor. Zuvor hatte der Gemeinderat der außergewöhnlichen Ehrung bereits in seiner Dezember-Sitzung zugestimmt.

"Bernhard Knittel hat ein Beispiel für die Aufopferung im Ehrenamt gegeben, die ihresgleichen sucht, erklärte Hugger in seiner Laudatio vor rund hundert Feuerwehrleuten in der Ippinger Lindenberghalle. "Es ist mir daher ein großes Anliegen, ihm im Namen der Gemeinde Immendingen, des Gemeinderats, des Kommandanten, der Feuerwehr und aller Bürger Immendingens und Hattingens für seine Arbeit zu danken," so Hugger weiter.

Vor der Ernennung zum Ehrenkommandanten ging Hugger auf den Werdegang Bernhard Knittels in der Feuerwehr ein. Der Geehrte trat bereits 1985 in die Feuerwehr Hattingen ein. 1987 wurde er zum Maschinist befördert, 1990 zum Gruppenführer. Ab 1992 übte Knittel das Amt des stellvertretenden Abteilungskommandanten aus. Zwei Jahre später, 1994 wurde als Abteilungskommandant der Hattinger Wehr gewählt. 1997 folgte die Bestätigung in diesem Amt. Gleichzeitig übernahm Bernhard Knittel in diesem Jahr erstmals die Aufgabe des zweiten Stellvertreters des Gesamtkommandanten der Immendinger Wehr. In den Jahren 2002, 2008 und 2013 wurde er in diesen beiden Ämtern von seinen Feuerwehrkameraden jeweils erneut bestätigt.

"Bernd Knittel war jedoch nicht nur für die Feuerwehr in der Gemeinde Immendingen aktiv, sondern auch auf Kreisebene im Kreisfeuerwehrverband", so Markus Hugger weiter. Seit dem Jahr 2010 ist er stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Tuttlingen. Für das Engagement im Kreisfeuerwehrverband wurde er 2013 mit dem Deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Silber ausgezeichnet. Die Ernennung zum Ehrenkommandanten der Abteilung Hattingen bildete gleichzeitig den Abschluss von Bernhard Knittels Führungstätigkeit in der Abteilungswehr. Sein Nachfolger als Abteilungskommandant ist Simon Speck.

In seinen Dank an Knittel schloss Bürgermeister Markus Hugger dessen Frau Monika mit ein. Zu den Gratulanten zur Ernennung als Ehrenkommandant zählten Stellvertreter Norbert Grosser und Ortsvorsteher Roland Leiber.