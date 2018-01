Immendingen Baustart für die größte Freizeitanlage Immendingens

Neuer Park am Amtenhauser Bach für 540 000 Euro. Abenteuerspielplatz und naturnahe Bachgestaltung

Startschuss für die größte Freizeitanlage Immendingens: Der neue Park am Amtenhauser Bach in Zimmern mit großem Abenteuerspielplatz, BMX-Parcours, Bolzplatz, Wasserspielbereich, neuen Wegen und renaturiertem Gewässerverlauf entsteht mit einem Aufwand von 540 000 Euro im Stil eines Mehrgenerationenplatzes. Er bringt eine Aufwertung für das angrenzende Neubaugebiet, den Zimmerer Altort sowie das künftige Bürgerhaus und dient mit seinen Erholungsfunktionen auch dem Bereich Iltishalde. Beim ersten Spatenstich am Mittwoch betonte Bürgermeister Markus Hugger die Bedeutung des Projekts für das gesamte Umfeld. Der aufwändige Park bildet in Zukunft mehr als einen Ersatz für das einstige Freizeitzentrum, das zugunsten des Gewerbe- und Wohngebiets aufgegeben wurde.

Winterbaustelle: "Wir wären mit der Baustelle lieber im Sommer gestartet," sagte Markus Hugger beim Spatenstich im Schneegestöber und räumte damit die Verzögerung ein, die es für das Projekt gegeben hatte. Allerdings habe man durch eine entsprechende Umplanung hinsichtlich der Renaturierung des Amtenhauser Bachs einen Zuschuss in sechsstelliger Höhe erhalten, der die Gemeinde finanziell entlaste. Die neue Freizeitanlage sei für den gesamten Bereich und Zimmern gedacht, nachdem das einstige Freizeitzentrum wegen städtebaulichen Umbaus aufgegeben wurde. Hugger: "Ich bin überzeugt, hier entsteht ein Kleinod, ein neues Zentrum für Zimmern". Sein Dank galt der Elterninitiative mit Isabelle Knoblauch, Kerstin Zeller und Eveline Scherer an der Spitze, die sich engagagiert an der Konzeption der Anlage beteiligt hatte.

Der Spielplatz

Der in Zusammenarbeit mit den Zimmerer Eltern konzipierte Spielplatz der Parkanlage am Amtenhauser Bach wird mit außergewöhnlichen Spielgeräten bestückt. Es gibt eine Rutsche, eine Doppelschaukel, ein individuelles Kletterelement "Versinkende Donau", einen Gucklochzaun und einen Kreativhügel für eigene Gestaltung. Außerdem zählen ein BMX-Parcours, ein Bolzplatz und ein Weidentipi zu den Elementen der Spielanlage, die durch einen Wasserspielpatz am Bach ergänzt wird. (feu)