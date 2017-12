Immendingen Autonomes Fahren Thema bei Immendinger Empfang

Gemeinde Immendingen und Landkreis Tuttlingen laden gemeinsam zum feierlichen Jahresauftakt.

Das autonome Fahren ist Thema des zentralen Vortrags, den Hans Peter Schöner vom Forschungsbereich der Daimler AG beim Neujahrsempfang am Sonntag, 7. Januar, in der Immendinger Donauhalle halten wird. Bei der Auftaktveranstaltung für das neue Jahr handelt es sich bereits um den 48. Empfang, den die Gemeinde Immendingen in dieser Form gibt. Seit dem Abzug der Bundeswehr wird die traditionelle Feier zum Jahresanfang gemeinsam mit dem Landkreis Tuttlingen veranstaltet.

Bei dem Empfang, der um 10.30 Uhr beginnt, handelt es sich um die einzige derartige Veranstaltung des Landkreises, so dass Besucher aus dem ganzen Kreisgebiet erwartet werden. Insgesamt wurden in diesem Jahr über 640 Gäste zu dem gesellschaftlichen Ereignis eingeladen. Die musikalische Umrahmung übernimmt seit vielen Jahren der von Dirigent Eric Dann geleitete Akkordeonverein "Junge Donau" Immendingen.

Bei der Begrüßung der Gäste wechseln sich Bürgermeister Markus Hugger und Landrat Stefan Bär jedes Jahr ab. In diesem Jahr fällt Landrat Bär die Aufgabe zu, die Gäste willkommen zu heißen. Am Daimler-Standort Immendingen wird danach ein weiteres Mal ein Vertreter des Stuttgarter Autobauers ein aktuelles Thema aus der Automobilbranche aufgreifen. "Erproben und Testen von autonomen Fahrfunktionen" sind die Schlagworte des Vortrags von Hans-Peter Schöner, der aus der Forschung der Daimler AG in Stuttgart kommt. Auf den im Immendinger Prüf- und Technologiezentrum im zurückliegenden Jahr neu in Betrieb genommenen Teststrecken, wie unter anderem der 100 000 Quadratmeter großen Bertha-Fläche, finden ebensolche Erprobungen für das autonome Fahren und damit die Zukunft des Autos statt.

Im Anschluss an den Vortrag von Hans-Peter Schöner hält Bürgermeister Markus Hugger seine Neujahrsansprache. Da die Sportlerehrung bereits seit einigen Jahren aus dem Neujahrsempfang ausgelagert wurde und jetzt beim "Tag des Ehrenamts" im Juli stattfindet, hält Hugger damit auch gleichzeitig das Schlusswort. Der Stehempfang für die Gäste rundet am Ende die Neujahrsveranstaltung ab.