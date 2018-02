Immendingen Amtsinhaber Markus Hugger bislang einziger Immendinger Bürgermeisterkandidat

Montag Fristende für Bürgermeisterwahl-Bewerber. Amtsinhaber startet Bürgergespräche mit Bund der Selbständigen.

Markus Hugger ist bislang der einzige Kandidat für die Immendinger Bürgermeisterwahl am Sonntag, 18. März. Bis zum Freitag sind beim Hauptamt der Gemeinde Immendingen keine Unterlagen weiterer Bewerber eingegangen und die Frist für die Einreichung endet am kommenden Montag, 19. Februar. Am Abend gleichen Tages tritt der Gemeindewahlausschuss zu seiner ersten Sitzung zusammen und trifft den Beschluss über die Zulassung der Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl. Ob es eine Kandidatenvorstellung geben wird, entscheidet der Gemeinderat am Dienstag, 20. Februar. Unterdessen hat Amtsinhaber Hugger seine Bürgergespräche in dieser Woche bei einem Treffen mit Vertretern der heimischen Wirtschaft gestartet, weitere Termine folgen ab März.

Noch keine weiteren Bewerber: Bis zum Dienstschluss der Gemeindeverwaltung am gestrigen Freitagmittag lagen dem Hauptamt keine Bewerbungsunterlagen weiterer Interessenten für eine Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl in einem guten Monat vor. Das bestätigte Hauptamtsleiter Manuel Stärk auf Anfrage. Nach der Ausschreibung der Bürgermeister-Stelle am Freitag, 12. Januar, war es seit dem 13. Januar möglich, sich für die Stelle zu bewerben. Gleich am ersten Tag warf Bürgermeister Markus Hugger seine Bewerbungs-Unterlagen in den Rathausbriefkasten. "Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 19. Februar, um 18 Uhr", so Manuel Stärk.

Gemeindewahlausschuss

Der vom Gemeinderat bestimmte Gemeindewahlausschuss organisiert die Bürgermeisterwahl. Seine erste Sitzung hält das Gremium am kommenden Montag ab. Dabei geht es um die Zulassung der eingegangenen Bewerbungen für die Bürgermeisterstelle. Folgende Mitglieder und Stellvertreter gehören dem Gremium an: Vorsitzender erster Bürgermeister-Stellvertreter Harald Jochum, Vize-Vorsitzender zweiter Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Walter, Beisitzer sind Dieter Weißhaupt und Thomas Gaßner von der CDU (Stellvertreter Christoph Baumann und Michael Roesger) sowie Frank Henning von der SPD (Stellvertreter Peter Glökler). (feu)