Immendingen 2018 ein Höhepunkt für Immendinger Daimlerprojekt

Die größte Immendinger Maßnahme wird fertig. Das Schemengericht lädt beim Neujahrsempfang Landrat Stefan Bär vor.

2018 wird als das Jahr in die Historie eingehen, in dem zumindest symbolisch der Schlusspunkt hinter das größte Bauprojekt in der Geschichte der Gemeinde Immendingen gesetzt wird. Der Ort fiebere der Inbetriebnahme des Daimler-Prüf- und Technologiezentrums als absolutem Höhepunkt entgegen, betonte Bürgermeister Markus Hugger beim 48. Neujahrsempfang, den die Gemeinde zusammen mit dem Landkreis Tuttlingen veranstaltete. Rund 250 Gäste aus Politik und Wirtschaft, von Behörden, Kirchen, sozialen Organisationen, Banken und Vereinen nahmen an der Feier teil, in deren Mittelpunkt ein Vortrag über Autonomes Fahren stand. Zum Schluss überraschte noch das Möhringer Schemengericht mit einer närrischen Vorladung für Landrat Stefan Bär.

Landkreis steht gut da: Nach der Eröffnung durch den Akkordeonverein unter Leitung von Eric Dann befasste sich Landrat Stefan Bär in seiner Ansprache mit der aktuellen Situation des Landkreises und den kommenden Herausforderungen. Wirtschaftlich stehe der Kreis gut da, so Bär, der sich auch über die Entwicklung der Kreiskliniken zufrieden zeigte. Die wachsende Zahl älterer und betreuungsbedürftiger Menschen erfordere neue Konzepte, die man bereits angegangen sei. Der Mangel an Pflegekräften und Ärzten fordere jedoch alle Seiten. Ruhiger geworden sei es beim Thema Flüchtlinge, so Bär. Als wichtige Zukunftsmaßnahmen nannte er den Breitbandausbau, die Erweiterung des Landratsamts, die Übergabe der neuen Kreissporthalle und den Bau eines Eingangsgebäudes im Freilichtmuseum.

Nach der Eröffnung durch den Akkordeonverein unter Leitung von Eric Dann befasste sich Landrat Stefan Bär in seiner Ansprache mit der aktuellen Situation des Landkreises und den kommenden Herausforderungen. Wirtschaftlich stehe der Kreis gut da, so Bär, der sich auch über die Entwicklung der Kreiskliniken zufrieden zeigte. Die wachsende Zahl älterer und betreuungsbedürftiger Menschen erfordere neue Konzepte, die man bereits angegangen sei. Der Mangel an Pflegekräften und Ärzten fordere jedoch alle Seiten. Ruhiger geworden sei es beim Thema Flüchtlinge, so Bär. Als wichtige Zukunftsmaßnahmen nannte er den Breitbandausbau, die Erweiterung des Landratsamts, die Übergabe der neuen Kreissporthalle und den Bau eines Eingangsgebäudes im Freilichtmuseum. Tests für Zukunftsautos: "Erproben und Testen von autonomen Fahrfunktionen" lautete der Titel des Vortrags von Hans-Peter Schöner aus dem Forschungsbereich von Daimler. Schöner ging zunächst auf die Grundlagen der Entwicklung autonomer Fahrzeuge ein und schilderte die Stufen von der einfachen Nutzung der Assistenzsysteme bis zum völlig fahrerlosen Fahren. Der "Modulverantwortliche" für die Immendinger "Bertha"-Testfläche nannte als Grundsatz "Vor dem gefahren werden, kommt das Gefahren beherrschen". Schöner beschrieb anhand seiner Präsentation zudem ansehnlich, welche Tests auf dem Immendinger Daimler-Gelände bereits stattfinden. Bildergalerie Neujahrsempfang Immendingen

"Erproben und Testen von autonomen Fahrfunktionen" lautete der Titel des Vortrags von Hans-Peter Schöner aus dem Forschungsbereich von Daimler. Schöner ging zunächst auf die Grundlagen der Entwicklung autonomer Fahrzeuge ein und schilderte die Stufen von der einfachen Nutzung der Assistenzsysteme bis zum völlig fahrerlosen Fahren. Der "Modulverantwortliche" für die Immendinger "Bertha"-Testfläche nannte als Grundsatz "Vor dem gefahren werden, kommt das Gefahren beherrschen". Schöner beschrieb anhand seiner Präsentation zudem ansehnlich, welche Tests auf dem Immendinger Daimler-Gelände bereits stattfinden. Gemeinde erreicht viel: Dass Immendingen auch neben dem Großprojekt Daimler viel erreicht hat, zeigte Bürgermeister Hugger auf. Er wies auf das neue Sportgelände Talmannsberg, das neue Zentrum mit Einkaufsmärkten, das neue Wohngebiet, die Erweiterung des Gewerbegebiets "Donau-Hegau" und neue sowie ausgelagerte Firmen hin. Neben dem geplanten Boardinghouse im Bereich Freizeitzentrum stehe bald der Spatenstich für die größte Freizeitanlage im Gemeindegebiet beim Amtenhauser Talbach an. Außerdem plane man die Reaktivierung des Bahnhofsareals mit Hotel, Geschäften, Büros, Praxen und Betreutem Wohnen gemeinsam mit Projektentwickler Adventus. Hinsichtlich der Umgehung der B 311 mahnte Hugger die ausstehenden Entscheidungen von Verkehrsminister Hermann an: "Die Kommunen müssen wissen, wo sie stehen." Ebenso wichtig sei es, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Dass Immendingen auch neben dem Großprojekt Daimler viel erreicht hat, zeigte Bürgermeister Hugger auf. Er wies auf das neue Sportgelände Talmannsberg, das neue Zentrum mit Einkaufsmärkten, das neue Wohngebiet, die Erweiterung des Gewerbegebiets "Donau-Hegau" und neue sowie ausgelagerte Firmen hin. Neben dem geplanten Boardinghouse im Bereich Freizeitzentrum stehe bald der Spatenstich für die größte Freizeitanlage im Gemeindegebiet beim Amtenhauser Talbach an. Außerdem plane man die Reaktivierung des Bahnhofsareals mit Hotel, Geschäften, Büros, Praxen und Betreutem Wohnen gemeinsam mit Projektentwickler Adventus. Hinsichtlich der Umgehung der B 311 mahnte Hugger die ausstehenden Entscheidungen von Verkehrsminister Hermann an: "Die Kommunen müssen wissen, wo sie stehen." Ebenso wichtig sei es, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Närrischer Schlusspunkt: Am Ende des Empfangs wartete noch das Möhringer Schemengericht mit einer Vorladung für Landrat Bär auf, der des "Vertreibens der edlen Krähenbach-Forellen durch ungehinderten Zustrom von aufgestautem, stinkigen Schwartemage-Döbel" angeklagt wurde.



Der bessere Beck

Das Möhringer Schemengericht hat am Sonntag nicht nur die Vorladung für Landrat Bär zum Empfang gebracht. Es hat 1996 auch den Immendinger Zunftmeister Helmut Börtzler und 2010 Bürgermeister Helmut Mahler angeklagt. Dieses Mal brachte es für beide Schokolade als Geschenke. Bürgermeister Markus Hugger erhielt Backpulver. Büttel Robin Schray wies Hugger auf die Bürgermeisterwahl hin und meinte: "Und wirst du Wahlsieger sein, gemeindest du Möhringen nach Immendingen ein." Das Backpulver war ein Utensil für Hugger als Bäcker (badisch: Beck). Schray: "Denn du bist für uns der bessere Beck". (feu)