Mit dem Motto für einen Fasnetsball ist das so eine Sache. Geheimagenten und deren Agentenbräute sollen in Hüfingen feiern – doch der bekannteste Vertreter darf keine Rolle spielen.

„In geheimer Mission“ ist die Hüfinger Kolpingfamilie unterwegs. Geheimagenten und deren Agentenbräute – das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Gibt es da nicht diesen Geheimagenten, der beim MI6 arbeitet, und bereits in 24 Filmen und unzähligen Büchern die Welt gerettet hat. Stets ein schnelles Auto und eine schöne Frau an seiner Seite. Und natürlich trinkt er auch gerne Martini. Aber vorsichtig: geschüttelt, nicht gerührt.“

Wie heißt er denn noch mal? Irgendwas mit drei Ziffern, Nullen sind dabei und eine sieben und dann ein Vorname mit J und ein Nachname mit B. Sicher weiß jetzt jeder, von wem die Rede ist. Und warum nennen wir das Kind – oder vielmehr den Geheimagenten – nicht beim Namen. Ganz einfach: Weil es die Hüfinger Kolpingfamilie nicht darf. Es wäre so ein schönes Motto gewesen – aber auch ein richtig kostspieliges, das einfach nicht im Budget für den Kolpingball eingeplant ist.

Denn der Mann hat nicht nur die Lizenz zum Töten, sondern auch die Lizenz, Gebühren zu erheben. Und das kann schnell richtig teuer werden. Beispiele in diese Richtung gibt es viele. So verdient ein gewisser André Engelhardt, der 1994 als Jurastudent auf Mallorca war. In Deutschland zurück, ließ er sich den Namen „Ballermann 6“ für 800 Mark reservieren. Für alles, was irgendwie den Namen trug, musste bezahlt werden. Zuerst kümmert sich der Patentinhaber noch selbst um den Verkauf von Lizenzen. Doch irgendwann wurde es ihm zu viel und er engagierte Anwälte, die Ballermann-Lizenzen für ihn verkaufen und auch recherchieren, wer den Namen „Ballermann 6“ ohne Lizenz benutzt. Und die Kasse klingelte.

Und weil wir nun nicht wollen, dass irgendein Mensch, der sich die Patente für den Agenten in Deutschland gesichert hat, auf Kosten der Hüfinger Kolpingfamilie Geld verdien, wünschen wir den Agenten und ihren Agentenbräuten ganz viel Spaß beim Feiern. Es wird sicher auch lustig ohne diesen einen ganz bestimmten Vertreter dieser Sorte.

stephanie.jakober@suedkurier.de

Und was meinen Sie?

Haben auch Sie ähnliche oder ganz andere Erfahrungen mit diesem Thema gemacht? Sind Sie von diesem Thema persönlich betroffen? Dann schreiben Sie uns! Wir sammeln und veröffentlichen weitere Meinungen. Am schnellsten per E-Mail andonaueschingen.redaktion@suedkurier.dePost: SÜDKURIER Medienhaus Redaktion Käferstraße 10-1278166 Donaueschingen