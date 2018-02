Hüfingen Viele Tänze, Spaß und Akrobatik beim Hüfinger Turnerball

Die Turner feiern ihren 150. Tanzgruppen sorgen für einen bunten und kurzweiligen Abend. Die erstmalige Kostümprämierung kommt gut an.

Mit einem gelungenen Programm-Mix aus tollen Tanzvorführungen und akrobatischen Turndarbietungen feierte der TuS Hüfingen am Samstagabend beim Turnerball seinen 150. Geburtstag.

Rund 130 Mitwirkende sorgten dafür, dass die mehrere hundert Gäste in der gut besetzten Festhalle ein abwechslungsreich-flottes und rund dreistündiges Programm mit zehn Nummern präsentiert bekamen. Beim Publikum glänzend ankamen allein schon die TuS-Theaterspieler um "Aufpass-Oma" Maren Koffler, die als quietsch-muntere Babyschar durchs Programm führten. Zum zweiten Mal bildete aber auch eine Kostümprämierung, bei der sowohl das beste Einzel- als auch die beste Gruppenverkleidung ausgezeichnet wurden, einen Höhepunkt des Abends.

Gleich zwei Auftritte hatten die jungen Hüfinger Movimento-Tänzerinnen und Tänzer unter Jessica Galvagno. Als "Jumping-Power" präsentierten sie sich ebenso wie als "Show-Dancer". Als "Black Poison" flogen die jungen TuS-Turnerinnen unter Kerstin Oertel über die Bühne und zeigten atemberaubende Sprünge mit dem Trampolin.

Immer wieder faszinierend sind turnerisch-tänzerische Auftritte unter Schwarzlicht, so wie es die TuS-Turnerbuben von Sonja S. Cruz, Manuela Wiehle und Regina Zganjar unter dem Titel "Black and White" am Samstagabend glänzend zeigten. Mit einem fetzig-atemberaubendem Zumba-Tanz überraschten die Tänzerinnen von Sonja S. Cruz und Maja Richter, während die "Fidelen TuS-Fasnet-Hopser" als tanzende gelbe Smileys über die Turnerballbühne hüpften.

Einen Hauch von Orient zauberte die Leistungsriege des TV Donaueschingen mit ihrem Tanz "1000 und eine Nacht" unter Christine Pfau auf die Hüfinger Festhallenbühne, während die Donaueschinger Tanzgruppe "Descalzo" unter Sarah Schwarz einen Rückblick auf ihre zurückliegenden Tanzauftritte der vergangenen Jahre gewährte. Schluss- und Höhepunkt des Geburtstags-Turnerballs bildete schließlich der viel beklatschte Auftritte der "Freitagsturner" unter Matthias Wiehle, die als akrobatische Stuhl-Zwerge und "Freitags-Zipfelklatscher" begeisterten.