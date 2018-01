Hüfingen Ungebremste Entwicklung im größten Ortsteil: Mundelfinger blicken bei Silvesterversammlung positiv nach vorne

Die Lebensqualität im gößten Hüfinger Ortsteil, Mundelfingen steigt stetig. Bei der traditionellen Silvesterversammlung gibt es einen Ausblick auf anstehende Projekte

Hüfingens größter Ortsteil erfreut sich steigender Beliebtheit dank der Verzahnung von harten und weichen Standortfaktoren, die Schritt für Schritt die Lebensqualität einer lebendigen Dorfgemeinschaft erhöhen.

In der Silvesterversammlung fundierte Ortsvorsteher Michael Jerg seine Aussage mit anhaltend hohen Geburtenraten, die zu einer Optimierung der Kindergartenplätze führt oder dem Ausbau der Grundschulräumlichkeiten im Rathaus. Ein anhaltender Bauboom und die Suche nach Wohnungsraum führen dazu, dass sich die Innenraumentwicklung des Dorfkerns zu einem Selbstläufer entwickelte und der Bauboom anhält.

Zukunftsweisend führte er hierzu die Planung des ab 2018 geplanten Neubaugebietes "Breiten II" im Süden des Ortes an, das in einer ersten Planungsvariante eine weitere Bereicherung darstellt.

In diesem Zusammenhang gab es wohl die einzigen mahnenden Worte des Tages. Bürgermeisterstellvertreter Harald Weh appellierte, weiterhin die Umnutzung innerörtlicher Gebäude zu forcieren, und für den Baulückenschluss zu werben. "Es gibt hierfür weiterhin Fördergelder wie beispielsweise aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum", so Weh.

Weiterhin Anerkennung erfährt Mundelfingen in seiner Funktion als einziges Solardorf im Kreis, dank seiner bislang einzigartigen Dichte an Breitbandanschlüssen und der sich großflächig entwickelnden Nahwärmeversorgung. 2018 ist eine Netzerweiterung in Richtung Peter-Thumb-Straße geplant.

Eine solide Vereinsgemeinschaft als Basis einer erfolgreichen Nachwuchs- und Seniorenarbeit trägt ein Übriges zum Erfolg eines Ortes bei, der sich in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive entwickelte.

Im Bildungsbereich sind neben einem modernen Lernumfeld in der Grundschule, der inzwischen auf 39 Kinder ausgelegten Kindergarten oder die mehr als 2000 Medien der ehrenamtlich geleiteten katholischen öffentlichen Bücherei zu nennen.

Aus touristischem Blickwinkel betrachtet, weisen acht Ferienwohnungen eine Auslastung von über 60 Prozent auf, das Feriendorf zählt kontinuierlich mehr Übernachtungen und in der Wutachschlucht führen die Mundelfinger Christa Friedrich und Leo Gebhard die Burgmühle zu neuer Blüte.

Auch die sukzessive Sanierung viel genutzter Feldwege, die aktuelle Sanierung des Abwasserpumpwerks und Sammlers in der Munolfstraße beeinflussen die Wohnqualität positiv.