"Groß und bunt, d'Fasnet kunnt", so lautet in der Bregstadt das Motto der diesjährigen Fasnet und so gestaltete sich auch der Zunftball am Samstagabend in der Festhalle, der glänzend beim närrischen Publikum ankam. Weit über 400 Besucher dürften es gewesen sein, die einen tollen Zunftballjahrgang 2018 erlebten. Der Narrenzunft gelang es bestens, eine kunterbunte Mischung aus Tanz-, Musik- und Sprechnummern zusammenzustellen, die beim begeisterten Publikum in der Halle bestens ankam und für rundum ausgelassene Stimmung sorgte. Das in die Jahre gekommene Freizeitbad "Aquari" bekam beim rund dreieinhalbstündigen Programm ebenso sein Fett weg, wie viele andere kleine und große kommunale Begebenheiten, die im abgelaufenen Jahr 2017 das Stadtgeschehen Hüfingens prägten.

Im vorangestellten Teil des Zunftballs konnte Narrenchef Thomas Schmid gleich vier neue Hanselhäser vorstellen und drei neue Jung-Narrenräte vereidigen. Bei "Baptistles Bart" mussten Sven Hermans, Thomas Pohl und Dennis Laabs schwören, "Haus, Hof und Weib zu verlassen, wenn die Zunft ruft". Nachdem sie drei Pritschenhiebe auf den Allerwertesten erhalten hatten und ordentlich "greicht" (geräuchert) wurden, erhielten die Neu-Narrenräte von Schmid die obligatorische Narrenkette umgehängt und den Dreispitz aufgesetzt.

Offiziell vorgestellt wurden auch vier neue Hansel-Häser: Ein von Moritz Kramer gemalter Hansel, den künftig Martin Gilly trägt, ein von Klaus Sigwart und Manuela Wiehle gestalteter Hansel von Matthias Wiehle, ein Neu-Hansel von Richard Hofmeier (gemalt von Birgitta Weißhaar-Schmid) und ein von Walter Fleischer bemalter Hansel, den künftig Ewald Fürderer trägt.

Durch das Programm führte Gisela Huppert als ahnungslose Putzfrau, die zu jeder Ansage Hilfe aus dem Publikum holte. Die allerjüngsten Nachwuchstänzerinnen erfreuten mit ihrem Auftritt als "Ellis Tanztraum", während die farbenprächtigen "Gallinas Locas" aus Behla als an Marionetten-Fäden geführte Pinoccios auftraten. Den neuesten Stadt-Tratsch tauschten Gerald Schafbuch und Michael Bolli beim "Fiirobed-Hock" aus, die jungen Showtänzerinnen von Movimento glänzten ganz in Schwarz als "Old-School"-Akteurinnen. Einen ersten Höhepunkt bildete der Auftritt von Ulrike Schorpp und Doris Schafbuch als "Wäschwiiber", die den Narrenrat Martin Schollmeier und Baptistle Marc Maier als Wäscheleinhalter einspannten. Der "Kochichor" nahm das in die Jahre gekommene Hüfinger Freizeitbad Aquari auf die Schippe. Bei den Scheeremannen, die dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern, traten vier innovative Erfinderteams in der "Höhle der Löwen" an.

Für die musikalische Auflockerung sorgte die Hüfinger Stadtmusik, während das Zunftballett die Gäste mit "Manege frei" auf den Rummelplatz entführte. Ganz zum Motto passend schließlich die "Närrischen Wiiber", die als "Trolls" über die Hallenbühne hüpften, ehe die Narrenräte mit Ihrem "geteilten" Hosen-Tanz "Dam Dam", den glanzvollen Schlußpunkt unter den Zunftball 2018 setzten.