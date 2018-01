Sumpfohren Sumpfohrener halten ihre erste Gmond ab

Ortsvorsteherin Ancilla Batsching will das Potenzial des Ortes in Zukunft besser nutzen. Sie hofft auf die Hilfe der Stadt beim Verkauf von Baugrundstücken.

„Sumpfohren hat Power und diese müssen wir nutzen“, mit diesen Worten eröffnete Sumpfohrens Ortsvorsteherin Ancilla Batsching die erste Gmond des Ortes im voll besetzten Bürgerhaus.

Ein Punkt, der auch eine Herzensangelegenheit der Ortsvorsteherin ist und bei dem diese Power genutzt werden soll, ist der Fortgang des Kindergartens. Bürgermeister Michael Kollmeier betonte, dass noch keine Entscheidungen dazu getroffen sei, wie es zum 1. September 2019 weitergehen wird. Er teilte lediglich mit, dass die Ursprungsidee, aus dem Hort eine heilpädagogische Einrichtung zu machen, so wahrscheinlich nicht umgesetzt wird, da die entsprechenden Einrichtungen keinen Bedarf sehen. Ebenfalls machte Kollmeier aber auch deutlich, dass sich der Stadtrat nun der Frage „Was benötigen wir im Bezug auf die frei werdenden Räumlichkeiten?“ stellen muss.

Lautete das Motto von Batsching 2017 noch „Breitband ist auch Infrastruktur“, so wandelte sie es in diesem Jahr zu „Nur Breitband ist keine Infrastruktur“ ab. Hiermit verdeutlichte sie Bürgermeister Kollmeier, dass eine Anschluss­quote von 91 Prozent nicht selbstverständlich sei, und die Sumpfohrener wissen, was für die Zukunft relevant ist, sie aber auch auf Unterstützung der Stadt hoffen.

Ein wichtiger Punkt hierbei sind die freien Bauplätze in Sumpfohren. Nicht nur im Neubaugebiet „Im Einfang“ sondern im ganzen Dorf stehen Baugrundstücke frei. Hierbei hofft Batsching, diese mit Unterstützung der Stadt an Interessenten zu bringen.

Mit der Neugestaltung des Kinderspielplatzes und des Ausbaus des Breitbands seien erste Schritte bereits getätigt worden. Nun soll endlich auch das Rathaus energetisch saniert, der Bolzplatz generalsaniert sowie der zweite Bauabschnitt des Hofenwegs in Richtung Fürstenberg umgesetzt werden. In 2018 wird voraussichtlich ebenfalls der dritte Bauabschnitt der Fernwärme ausgebaut. Hierbei handelt es sich um die Strecke „Am Bach sowie das Hinterdorf.

Weiterer wichtiger Punkt wird die Inbetriebnahme des Breitbandes im Sommer 2018 sein.

Mit der offenen Frage nach einer Zukunftsperspektive für Sumpfohren übergab Ortsvorsteherin Ancilla Batsching das Zepter an Bürgermeister Kollmeier, der neben der Kindergartenproblematik ebenfalls das Breitband ansprach.

Weiterer Ausblick Kollmeiers war der Umgang mit Hochwasser, das in den vergangenen Tagen und Wochen auch Sumpfohren beschäftigt hatte. Dabei wurde deutlich, dass am Bach definitiv etwas gemacht werden muss.