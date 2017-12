Donaueschingen Sumpfohren doch beim Stadtbächlifest dabei

Nachdem sonst keiner wollte: Der Freizeitverein Badenia Sumpfohren wird den Ortsteil beim Hüfinger am Stadtbächlifest im Sommer vertreten

Kein Sumpfohrener Verein beim Hüfinger Stadtbächlifest? Das kann doch nicht sein, dachte sich der Freizeitverein Badenia Sumpfohren, nachdem die Boschenstecher bei ihrer Versammlung im November bekannt gegeben haben, als letzter Sumpfohrener Verein aus der Hüfinger Traditionsveranstaltung aussteigen zu wollen.

Auch die anderen Sumpfohrener Vereine hatten sich nicht dazu entschließen können, am Stadtbächlifest teilzunehmen. So wird nun der Freizeitverein den Ortsteil vertreten – aber nur unter der Bedingung, sie beim Stadtbächlifest den ursprünglichen Standplatz der Sumpfohrener Vereine bekommen. Was genau angeboten werden soll, ist derzeit noch nicht klar, jedoch soll es kein großes Angebot geben, wie im vergangenen Jahr beim Narrenverein.

Der 2004 gegründete Verein, der durch Veranstaltungen wie das große Tactorpulling, das im kommenden Jahr am 9. September wieder gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr Abteilung veranstaltet wird, konnte auch vier neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßen. Dies sind Oliver Weniger und Daniel Wartmann sowie Leonard und Andreas Schey. Der bisherige Vorstand mit Mark Albicker an der Spitze, Stefan Meier als seinen Stellvertreter, Florian Bolli als Kassierer, Frank Pohl als Schriftführer und Michael Wieland als Beisitzer konnte sich ebenfalls wieder behaupten.