Hüfingen Steinschlag-Gefahr wird gebannt

Erdarbeiten in der Wutachschlucht. Straße frühestens nächste Woche wieder offen.

Seit einer Woche ist die Landesstraße zwischen Mundelfingen und Ewattingen nach einem Erdrutsch am Eingang zur Wutachschlucht gesperrt. Und mindestens noch diese Woche muss der Verkehr Richtung Bonndorf teils weiträumig umgeleitet werden.

Gedrängt von den Wetterprognosen für diese Woche müssen sich die Arbeiter sputen. Die beiden Bagger der Hüfinger Baufirma Behringer kommen seit Montag aber auch gut voran, nachdem bereits in der vergangenen Woche Bäume auf dem brüchigen Hang gefällt und deren Stümpfe und Wurzeln entfernt worden waren.

"Wir müssen den Berg im brüchigen Bereich um rund zwei Meter abtragen", sagt Geologe Marcel Strasser vom Tübinger Ingenieurbüro Menzel. Dieses wurde baubegleitend vom Straßenbauamt Donaueschingen beauftragt, damit nach den Arbeiten für die nächsten Jahre Ruhe an dieser Stelle herrscht. Einfach ist das nicht, denn die schräg stehenden Bäume zeigen auch Laien auf, dass die Erde hier immer in Bewegung ist. Dagegen ist man schon vor einigen Jahren mit beträchtlichem Aufwand vorgegangen. Eine mehrere hundert Meter lange und mehrere Meter hohe Stützmauer aus Beton und Natursteinen und mit bis zu 30 Meter tief in den Hang reichenden Verankerungen wurde zur Absicherung gebaut. Und die Mauer hat auch dafür gesorgt, dass beim Erdrutsch nur wenige Gesteinsbrocken auf der Straße landeten, auf der zu jenem Zeitpunkt in der Nacht von Samstag auf Sonntag glücklicherweise niemand unterwegs war.

Ständigen Frost-Tau-Wechsel macht Gerold Günzer, Leiter des Straßenbauamts Donaueschingen, für den Erdrutsch verantwortlich. "Wir haben hier Keuper mit hohem Tonanteil. Wenn hier immer Wasser eindringt und gefriert, wird das Gestein brüchig und neigt zum Rutschen", meint Günzer. An der Erdrutschstelle finde man eine obere Tonschicht, darunter ein dolomitischer Kalkstein und dann wieder eine Tonsteinschicht vor. "Und die Beschaffenheit ist recht spröde und deshalb instabil", meint Bruno Wischnewski, der seitens des Straßenbauamts die Arbeiten in der Schlucht leitet. Geologe Strasser ergänzt, dass die Gesteinsformation der Wutachschlucht mit ihrem Alter von 10 000 Jahren noch als "sehr jung" einzustufen sei: "In der Zeit konnte es sich noch nicht richtig festigen."

Um jetzt Ruhe in den Hang zu bekommen, wird die obere Tonschicht bis zum Kalkstein, etwa zwei Meter, abgetragen und der Böschungswinkel unter Anleitung des Geologen so gewählt, dass nichts mehr abrutschen sollte. Im steileren, vom aktuellen Erdrutsch nicht betroffenen Randbereich müssen Gehölze noch entfernt werden. Hier will man mit einem Netz den Hang vorsichtshalber absichern. Die Zeit eilt, denn angekündigte Niederschläge würden die Arbeit deutlich erschweren.

Naturschutzgebiet

Buchstäblich mit der Axt im Walde gehen die Arbeiten in der Schlucht derzeit voran. Das sei in diesem Naturschutzgebiet eigentlich so nicht erlaubt, aber wegen Gefahr im Verzug vom Regierungspräsidium genehmigt, betont Straßenbauamtsleiter Gerold Günzer. Während Gesteinsmasse zur Deponie nach Döggingen transportiert wird, bleiben größere Brocken an sicherer Stelle zurück. Ebenso werden beiseite geschobener Humus und Baumstümpfe mit Wurzeln über dem Gestein modelliert, damit ein kleines Biotop für Kleinlebewesen wie Eidechsen entstehen kann. (gvo)