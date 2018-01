Hüfingen Sportliche Hüfinger legen beim Turn- und Sportverein das Abzeichen ab

22 Erwachsene und 21 Jugendliche haben beim Turn- und Sportverein Hüfingen das Sportabzeichen abgelegt. Darunter auch Gabriele von Kries, die bereits zum 36. Mal dabei ist.

22 Erwachsene und 21 Jugendliche haben beim Turn- und Sportverein das Sportabzeichen abgelegt. Sie wurden in einer kleinen Feierstunde mit Urkunden Anstecknadeln geehrt. Sie alle haben bewiesen, dass sie in den geforderten Disziplinen ihren persönlichen Fitness-Test bestanden haben. Gefragt war dabei die allgemeine Schwimmfertigkeit, sowie Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination. Seit einigen Jahren kann bereits im ersten Jahr der Teilnahme das Goldene Sportabzeichen erreicht werden. Somit kann je nach Leistung und dem Alter/Geschlecht entsprechend in jeder Disziplin Bronze, Silber oder Gold erreicht werden. Am Ende werden die Leistungen aller Disziplinen addiert, daraus ergibt sich die Gesamtleistung. Hervorzuheben sind bei den Erwachsenen drei ehrgeizige Sportlerinnen, die bereits seit vielen Jahren die Prüfung ablegen. Dies sind Gabriele von Kries (36 Mal), Waltraud Leichenauer (33) und Renate Seidel (25 Mal). Das deutsche Gymnastikabzeichen erhielten sechs Sportlerinnen, die an vier oder acht Gymnastikgeräten ihre Übungen erfolgreich absolvierten.