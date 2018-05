Hüfingen So schön ist Vorlesen in Hüfingen

So schön ist Vorlesen in Hüfingen

Bei der Kooperation zwischen den Schulen und der Bücherei lesen Jugendliche jüngeren Kindern etwas vor. Das Angebot kommt sehr gut an.

Hüfingen – Wer erinnert sich nicht gerne an die eigene Kindheit zurück, als Mama oder Papa vor dem Schlafengehen noch eine Geschichte vorgelesen haben? Genauso toll ist es, wenn Jugendliche jüngeren Kindern etwas vorlesen. In der Kinder- und Jugendbibliothek findet jeden Monat eine Veranstaltung statt, bei der jugendliche Lesepaten jüngeren Schülern vorlesen. Seit zwei Jahren besteht eine Kooperation mit der Bibliothek, der Lucian-Reich-Schule und der Schellenberg-Schule in Hausen vor Wald.

Freiwillige Lesepaten aus der siebten und achten Klasse der Lucian-Reich Gemeinschaftsschule machen bei dem Vorleseprojekt mit, das von Rebecca Kröger geleitet wird. Bei ihren monatlichen Besuchen im Rathaus werden sie nicht nur vom Bücherei-Team herzlich begrüßt, sondern auch von den rund zehn Kindern aus den Grundschulklassen der Schellenberg-Schule mit ihren Betreuerinnen Carmen Weißhaar und Friedhilde Höfle schon freudig erwartet.

Das Programm gehört zur Nachmittagsbetreuung der Schüler. Gern wird beim Vorlesen das Kamishibai – ein japanisches Papiertheater – benutzt, damit die Handlung anhand von großen Bildern von allen Kindern mitverfolgt werden kann. In einem märchenhaften Holzkasten mit Fensterläden werden die entsprechenden Bildszenen in Großformat eingesetzt. Das Büchereiteam mit Manuela Rosenstiel und Ulrike Vetter bestellt dazu das entsprechende Material.

Jetzt fand eine etwas andere Vorlesestunde statt: Passend zur Jahreszeit und zur allgemeinen Bildung haben sich sieben Lesepaten mit dem Thema "Biene" beschäftigt und haben ihre Erkenntnisse auf einer großen Schautafel kindgerecht an die Kleinen weitergegeben. Das Thema ist aktueller denn je, denn den Bienen geht es nicht besonders gut in unserer modernen Welt. Die wissensdurstigen Grundschüler erfuhren dabei, welche Aufgaben die Arbeiterinnen, Königinnen und Drohnen erfüllen, wie sie zusammenleben und sich untereinander verständigen. Zudem lernten sie, was der Imker macht, bis der süße Honig im Glas auf dem Frühstückstisch steht.

Und was schmeckt besser, Honig oder Nutella? Gesünder ist auf jeden Fall der Honig und wie gut und süß er schmeckt, konnten die kleinen Zuhörer gleich an Ort und Stelle erfahren. Dabei durften sie einen Löffel Tannenhonig und einen Löffel Blütenhonig probieren. Letzterer war eindeutig der Favorit. Und sie bekamen sogar noch ein Mini-Honigglas mit auf den Weg, das Rebecca Kröger liebevoll etikettiert hatte. Nach der Veranstaltung mit Bienenkunde durften die Kinder in der Bücherei stöbern. Viele haben einen Leseausweis und dürfen Bücher mit nach Hause nehmen.

Die Lesepaten

Mit dieser Kooperation wird spielend und unterhaltsam die Lese- und Sozialkompetenz der Jugendlichen und Kinder gefördert. Die Kinder- und Jugendbibliothek bietet dreimal im Monat für verschiedene Gruppen Vorlesestunden mit Lesepaten, unter anderem auch für Kindergartenkinder, und begeistert mit verschiedenen Aktionen die Kinder fürs Lesen. (gal)