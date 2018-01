Hüfingen Seelsorgeeinheit "Auf der Baar" blickt zurück auf 2017

In der Seelsorgeeinheit „Auf der Baar“ hat sich im zurückliegenden Jahr viel ereignet. 2018 stehen vielfältige Aufgaben an.

Davon berichtete Harald Weh vom Pfarrgemeinderat St. Verena und Gallus in seiner Neujahrsrede im Gottesdienst in der Hüfinger Stadtkirche. Die größte Baumaßnahme der Seelsorgeeinheit konnte mit der Renovierung der Stadtkirche Bräunlingen beendet werden. Ebenso wurde in Hüfingen die Sanierung des Pfarrhauses abgeschlossen. Zusammen mit der Pfarrkirche bereichern beide Gebäude als Schmuckstücke das Stadtbild. Hierfür beliefen sich die Kosten auf 400 000 Euro.

Im Jahr 2017 wurden in der gesamten Seelsorgeeinheit 88 Kinder getauft, davon 23 in Hüfingen. 80 Kinder empfingen die erste Heilige Kommunion, davon 26 in Hüfingen. Es wurden 21 Paare getraut, fünf davon in Hüfingen. 83 Bestattungen gab es, davon 26 in Hüfingen. Es erfolgten 28 Kirchenaustritte, aber es gab auch sieben Wiedereintritte. Zwei Jugendliche wurden gefirmt.

Weh bedankte sich nicht nur bei allen Helfern und Gemeindemitgliedern die für das gute Gelingen des Kirchenjahres in der Hüfinger Pfarrgemeinde beigetragen haben, allen voran Pfarrer Manuel Grimm. Auch dem Team der Kindertagesstätte St. Verena mit ihrem Leiter Manuel Schneider und dem Elternbeirat dankte Weh für die gute geleistete Arbeit.

Die Kindertagesstätte hat derzeit drei Kleingruppen und eine Regelgruppe, sowie zwei Gruppen mit variablen Öffnungszeiten. Die Kindergärten Hausen vor Wald und Sumpfohren sind seit diesem Kindergartenjahr Außenstellen der Kita St. Verena. In Behla wurde eine weitere Außenstelle mit einer Krippengruppe eingerichtet. Die Kindergärten in Mundelfingen und Fürstenberg sind noch selbstständig. Harald Weh wies darauf hin, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen für unter dreijährige Kinder stetig steigt.

Er bedankte sich bei all jenen, die für einen guten Zweck gespendet haben. In der Seelsorgeeinheit landeten 33 600 Euro im Klingelbeutel. Für die Opferlichter wurden 13 360 Euro eingenommen. Bei den in der Seelsorgeeinheit vorgenommenen Kollekten kamen im vergangenen Jahr 3410 Euro zusammen, die abgeführt wurden. Einen großen Spendenbeitrag trugen die jugendlichen Sternsinger zusammen, in der gesamten Seelsorgeeinheit waren dies 19 730 Euro, davon 4259 Euro in Hüfingen. Die Spenden für Adveniat beliefen sich in 2016 auf 11 501 Euro, das Opfer der Kinder auf 1121 Euro.

In 2018 wird Pfarrer Eckert nach den Sommerferien in den Ruhestand wechseln und die Seelsorgeeinheit verlassen. „Wie es dann weitergeht, ist noch nicht klar. Entweder bekommen wir umgehend einen neuen Kooperator oder Pfarrer Augustus Izekwe wird noch eine Weile bei uns bleiben. Auf jeden Fall sind die zwei Priester dann für Bräunlingen, Hüfingen und die Ortsteile zuständig. In Hüfingen wird der verlässliche Gottesdienst am Samstagabend auf jeden Fall beibehalten“, kündigte Harald Weh an.

Priesterweihe

In Hüfingen steht mit der Priesterweihe von Klaus Käfer am 13. Mai im Freiburger Münster ein wichtiges Ereignis an. Der Hüfinger Klaus Käfer ist Mitglied der Gemeinde, am Pfingstmontag, 20. Mai findet die Primiz in der Stadtkirche St. Verena statt. Nach dem feierlichen Gottesdienst wird ein Fest auf dem Kirchplatz gefeiert.