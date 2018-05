Hüfingen Schulwettbewerb: Bläserklasse an der Lucian-Reich-Schule soll Freude an der Musik vermitteln

Schulwettbewerb: Bläserklasse an der Lucian-Reich-Schule soll Freude an der Musik vermitteln

Viele Kinder wollen zwar ein Instrument lernen, haben aber nicht die Möglichkeiten. Das will die Lucian-Reich-Schule mit ihrer Bläserklasse ändern

An der Hüfinger Lucian-Reich-Schule wurde mit dem Start des Schuljahres 2017/18 in der dritten Klassenstufe der Grundschule eine Bläserklasse eingerichtet. Ziel ist es, den Kindern die Freude an der Musik und einem Instrument nachhaltig zu vermitteln. Das Gemeinschafts-Projekt wurde von der Schule in Kooperation mit der Stadtmusik Hüfingen sowie der Kunst- und Musikschule Donaueschingen auf den Weg gebracht und findet im Rahmen des normalen Musikunterrichts statt.

Mit rund 20 Kindern ging die Bläserklasse an den Start. Zum Erfolgsrezept zählt unter anderem die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern. Es wurde von der Schule so eingerichtet, dass eine der beiden regulären Musikunterrichtsstunden der Klassenstufe drei, zeitgleich für alle drei Klassen stattfindet. Die Schüler haben somit die Möglichkeit, den regulären Musikunterricht mit Lehrkräften der Schule zu wählen oder sich für die aktive Teilnahme in der Bläserklasse zu entscheiden.

In dieser Klasse besteht die Möglichkeit für die Schüler, ein Blasinstrument oder Schlagzeug unter der Anleitung von ausgebildeten Musiklehrern der Musikschule Donaueschingen zu erlernen. Dabei können sie kostengünstig das Instrument ihrer Wahl mieten. Für die Eltern ist dies von großem Vorteil, da sie die Kinder nicht in die Musikschule nach Donaueschingen fahren müssen, sondern der Unterricht an ihrer Schule stattfindet. Zudem ist diese Ausbildung an den Instrumenten wesentlich kostengünstiger.

Begonnen wird zunächst in verschiedenen Gruppen mit unterschiedlichen Instrumentallehrkräften. Zur Verfügung stehen mehrere Trompeten, Hörner, Posaunen, Klarinetten, Saxophone, Querflöten und Schlagzeuge. Nach der Grundausbildung wird der Gruppenunterricht während der Unterrichtszeit durch eine weitere Stunde im AG-Bereich für das gemeinsame Spielen im Orchester ergänzt. Die Bläserklasse wird in der vierten Jahrgangsstufe fortgesetzt. Zielsetzung ist am Ende der vierten Klasse das Erreichen eines Junior-Abzeichens.

Als Weiterführung der Bläserklasse ist die Einrichtung einer Bläser AG im Ganztagsangebot der Klassenstufe fünf der Gemeinschaftsschule geplant. Die Schüler können später problemlos in das Vororchester und später in das Jugendblasorchester der Stadtmusik wechseln.

In den Genuss frühes Musizieren in der Gemeinschaft zu erfahren, können alle Kinder unabhängig ihres sozialen Status kommen. Dabei werden Kreativität, Fantasie und soziale Kompetenz gefördert, die Kinder erleben musikalische und persönliche Erfolgserlebnisse. Das Musizieren beeinflusst die Leistungsfähigkeit und Konzentration positiv. Positive Aspekte bietet das Projekt auch für die Schule, weil die Anforderungen des Bildungsplans vielfältiger erfüllt werden können.

Projektkosten

Um dieses nachhaltige Projekt langfristig durchzuführen, sind große finanzielle Anstrengungen nötig, da alle Instrumente für die nachfolgende Klasse und die AG mehrfach angeschafft werden müssen. Schulleiter Franz Dury rechnet mit einem Betrag von 10 000 Euro, damit das Projekt am Leben erhalten und fortgeführt werden kann. Es ist allen wichtig, dass die Teilnahme der Kinder in der Bläserklasse nicht daran scheitert, weil sie auf Grund der anfallenden Kosten für den Unterricht und für das Beschaffen von Instrumenten nicht daran teilnehmen können. (gal(