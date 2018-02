Hüfingen Schaffhauser Straße ist jetzt gesperrt

Die Umleitungen sind eingerichtet und heute beginnen die Arbeiter der Firma Storz mit den ersten Arbeiten zur Sanierung

Der Startschuss für die Sanierung der Schaffhauser Straße ist gefallen, gestern ging es los. Ab heute ist die Straße auch gesperrt.

Allerdings gab es im Vorfeld eine kleine Überraschung. Die Baumaßnahmen stellen auch den Busverkehr in der Stadt vor große Herausforderungen. Besonders für die Schüler der Lucian-Reich-Schule ergeben sich einige Veränderungen. Die Haltestelle bei Mariahof soll bei eingerichteter Sperrung nicht mehr angefahren werden. Verkehrschaos ob der vielen Eltern, die den Nachwuchs mit dem Auto fahren? Keine Spur. Die Sperrung der Straße erfolgte erst am Montagabend, entgegen der Erwartung von Rektor Franz Dury: "Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Busse bereits am Montag nicht mehr durchkommen. Sie fuhren allerdings noch ganz normal." Der Busverkehr wird ab heute komplett über die Hausener Straße abgewickelt. Dort wird eine Behelfsbushaltestelle eingerichtet.

Die Sperrung, ebenso die entsprechenden Verkehrsumleitungen wurden im Laufe des Montags eingerichtet. Noch am Nachmittag räumten städtische Mitarbeiter die Schneemassen vom Straßenrand. Mit den Arbeiten wird heute losgelegt: "Heute geht es auf jeden Fall los. Wir beginnen dann mit Fräsarbeiten, der Straßenbelag kommt weg", erklärt Storz-Vorarbeiter Martin Meßmer.