Hüfingen Sattelzug drängt Lastwagen von Straße und fährt weiter

Auf der Bundesstraße zwischen Hüfingen und Döggingen hat der Fahrer eines Sattelzuges einen Lastwagen mit Anhänger von der Straße gedrängt. Er hielt danach nicht an, sondern fuhr einfach weiter

Der Fahrer eines Sattelzuges hat am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 31 zwischen Hüfingen und Döggingen einen Lastwagen mit Anhänger von der Straße gedrängt – und ist danach einfach weitergefahren. Wie die Polizei schreibt, sei der Lkw-Anhänger umgekippt, wodurch die Bundesstraße gegen 4.50 Uhr gesperrt werden musste.

Der Fahrer des in den Unfall involvierten Lastwagens mit Anhänger sei auf der rechten Fahrspur der zweispurigen B 31 in Richtung Freiburg unterwegs gewesen, als er von einem Lkw-Sattelzug überholt wurde. Beim Einscheren nach rechts habe der Sattelzug nicht genügend Abstand zu dem Lkw-Anhänger eingehalten. Um schließlich einen Unfall mit dem nach rechts einscherenden Sattelzug zu verhindern, lenkte der Fahrer des Lastwagen-Anhänger-Gespanns nach rechts und geriet dabei mit den Rädern auf den unbefestigten Straßenrand. Wie die Polizei weiter schreibt, habe sich in der Folge der Anhänger in das Erdreich gegraben und sei umgekippt. Dabei wurden Anhänger komplett und Lastwagen beschädigt. Auf dem Hänger geladene Getränkekisten wurden auf einem angrenzenden Feld verteilt.

An dem Fahrzeug und der Ladung sei Schaden in Höhe von über 50 000 Euro entstanden. Der Fahrer des Sattelzuges, der den Unfall verursacht hatte, fuhr ohne anzuhalten in Richtung Freiburg weiter.

Bei dem Sattelzug soll es sich um eine blaue Mercedes-Zugmaschine mit gelbem Planen-Sattelauflieger handeln. Auf der gelben Plane sei eine Firmenaufschrift der Spedition Willi Betz zu lesen gewesen. Diesem Sattelzug soll ein weiterer Sattelzug der Spedition Betz – mit weißer Zugmaschine und einem ebenfalls gelben Sattelauflieger – gefolgt sein.

Die Polizei Donaueschingen hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und sucht Zeugen. Diese und insbesondere die Fahrer der beiden Lkw-Sattelzüge der Spedition Betz werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.