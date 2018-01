Mundelfingen Politische und kirchliche Gemeinde pflegt das Miteinander

Pfarrgemeinderäte, Gemeindeteam und Ortschaftsräte aus Mundelfingen haben sich im Anschluss an den Neujahrsgottesdienst zu einem Umtrunk getroffen.

Das gehört im Hüfinger Ortsteil zu Jahresbeginn zur guten Tradition. Der Empfang im Pfarrsaal ist locker gestaltet und bietet Gelegenheit für Gespräche und Diskussionen zu aktuellen Themen. Ortsvorsteher Michael Jerg hob die gute Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde hervor, ohne deren Wirken das Leben in der Gemeinde deutlich ärmer wäre.

Der nigerianische Pfarrer in Augustus Izekwe hofft für Deutschland auf eine baldige Rückkehr zur politischen Stabilität. Funktionierende Pfarrgemeinden bezeichnete er als Stütze der Seelsorgeeinheit "Auf der Baar". Izekwe dankte den Mundelfingern für ihr Interesse am Brunnenprojekt, das den Schülern und Kindergartenkindern in seiner Heimatgemeinde keim- und schadstofffreies Trinkwasser ermöglicht.

Inzwischen ist die Spendenaktivität in den Pfarrgemeinden "Auf der Baar" derart rege, dass der Bau des ersten Brunnens bereits beginnen kann. Ein zweiter Brunnen soll noch her. "Falls danach noch Spendengelder übrig sind, bestehen für deren Verwendung in Pfarrer Augustus Heimat bereits Ideen", sagte sich Pfarrgemeinderat Wilfried Föhrenbacher. "Das Brunnenprojekt wird während einem der Sonntagsgottesdienste der kommenden Wochen in Mundelfingen präsentiert."

Neuland betritt das Gemeindeteam St. Georg mit seiner Idee, zu einem Filmabend in den Bürgersaal im Rathaus Mundelfingen einzuladen. Am 3. Januar 2018 ab 19 Uhr ist es nun soweit. Die Zuschauer kommen in den Genuss von "Mary's Land", einem spannenden Kinofilm, angereichert mit jeder Menge Humor und Gefühlen.

Der Film erinnert in seinem Aufbau an einen Agentenfilm, dessen Protagonist bestrebt ist, Informationen über Menschen zu sammeln, die in der Begegnung mit Gottesmutter Maria zum Glauben fanden. Dem spanischen Regisseur Juan Manuel Cotelo gelingt es, den parodistischen Rahmen einer Agentenstory um die biblische Heilsgeschichte und dokumentarische Interviews miteinander zu verbinden. Er führt im Eiltempo durch diverse Ebenen und Orte, begegnet vielen Personen und erzeugt dadurch eine kurzweilige Handlung.