Hüfingen Parodien führen rund um die Welt

Bunter Abend der Narrengesellschaft Hausen vor Wald.

Hausen vor Wald (lug) "...und reisen um die Welt", dieses Fastnachtsmotto hat auch den Bunten Abend bestimmt. Mit Tänzen, Sketchen und Parodien brachten die Stars des Abends die große weite Welt auf die Bühne. Einen Rückblick auf die jüngste Fasnetgeschichte von Hausen vor Wald demonstrierte der Narrenvater Don mit dem Elferrathäs, das sich in den letzten 30 Jahren sichtbar gemausert hat.

Seit 15 Jahren gibt es die Narrengesellschaft, 2004 fand erstmals der Bunte Abend in der Bürgerhalle statt, seit 2004 ist Dietmar Baumann Narrenvater. Er moderierte gemeinsam mit Ingeborg Reitze das tolle Programm. Die Landjugendlichen beeindruckten tänzerisch mit einer Reise um die Welt – im Vordergrund die drei geschulten Tänzerinnen Elena Albicker, Judith Albicker und Theresa Sulzmann.

Im Kontrast zu den Mädchen nahmen die Landfrauen sich selbst auf die Schippe mit dem Cellulite-Lied "Gott ist doch ein Mann. Warum tut er uns das an? Warum ist Gott denn so gemein, schuf uns mit Dellen an Popo und Bein". Sie erhielten tosenden Beifall und mussten noch einmal singen. Das Dorfgeschehen, nummeriert als alternativer Fakt 1, 2 und 3, haben die Fußballer effektvoll auf Leinwand und Bühne gebracht. Markus Vollmer hat im Hintergrund mit technischem Equipment die Sketche eindrucksvoll in Szene gesetzt. Dass die Feuerwehrmänner auch tanzen können, haben sie oft bewiesen. Mit einem Tanzmedley aus fünf Ländern hat Choreographin Ingeborg Reitze wieder alles aus ihnen herausgeholt. Und die akrobatische Einlage von Benjamin Martin fehlte auch nicht. Einen eindrucksvollen Sketch haben die Reetiwölf auf die Bühne gebracht.

Flugbegleitergesten bei einem drohenden Absturz hat Juliane Baumann pantomimisch hervorragend gespielt und die Panik der Fluggäste sah echt aus. Zum Abschluss schlugen die Elferräte, als Handwerker verkleidet, mit Werkzeugkiste und Besen, einer Blechlawine gleich, den Rhythmus.

Einen Bonustrack kündigte Ingeborg Reitze an: Reinard Mey alias Wolfgang Albicker animierte mit "Über den Wolken" das Publikum im vollbesetzten Saal zum Singen. Nach dem kurzweiligen Programm sorgte die Fasnetdelegation der Musikkapelle für Stimmung.