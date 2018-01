Hüfingen Neue Gebäude: Luxuswohnanlage neben dem Schari

An der Friedenstraße entstehen neue Wohngebäude. Das neue Projekt des Ingenieurbüros Liebert soll im Frühjahr 2019 fertiggestellt werden.

Noch wirkt der Platz neben dem Schari ganz unscheinbar. Dort befindet sich kein Gebäude, lediglich ein paar Grasbüschel wippen im Wind.

Das soll sich allerdings ändern. Bereits nach der Fastnacht rücken die Bagger neben der Friedenstraße an und beginnen mit den Arbeiten, die dem 2300 Quadratmeter großen Gelände schließlich ein völlig anderes Gesicht verleihen werden. Dort sollen zwei Häuser mit insgesamt 16 Wohnungen entstehen. Casa Girasole, „Die Häuser der Sonnenblume“ – so lautet die Bezeichnung des Neubauprojektes.

Verantwortlich dafür zeichnet das Hüfinger Ingenieurbüro Liebert: „Wir holen damit den Charme von Hamburger Stadtvillen nach Hüfingen“, sagt Geschäftsführer Thomas Liebert nicht ohne Stolz. Das Vorhaben ergebe eine große Bereicherung für Hüfingen. Zweieinhalb Jahre Planung mit verschiedenen Architekten stecken in dem Projekt.

Was dabei herauskommen soll, ist eine Luxusanlage mitten in Hüfingen., die Innenstadt zu Fuß erreichbar. Das Angebot ist bewusst entsprechend konzipiert: „Ich baue immer gerne Sachen, die etwas gehobener sind“, sagt Liebert. Beispiel dafür ist etwa die Enoteca in der Sennhofstraße. Mediterran sollen auch die Häuser beim Schari werden: „Was die Gestaltung der Häuser und den Stil betrifft ist man beim Wohnungsbau schon etwas hinterher. Man darf da nicht immer nur den Standard bauen“, sagt Liebert.

Im Neubauprojekt finden 16 Wohnungen Platz, davon acht in je einem der Gebäude. Die Straßen werden nicht mit Autos zugeparkt sein, es sollen Tiefgaragen gebaut werden, darin jeweils auch vier Ladestationen für Elektrofahrzeuge und ein Blockheizkraftwerk. „Damit erzeugen wir eigenen Strom, der die allgemeinen Bereiche versorgt. Außerdem soll die Einfahrt der Tiefgarage so beheizt werden“, erklärt Liebert. Filetstück der Anlage werden die Penthouse-Wohnungen auf dem Dach mit einer Wohnfläche von rund 244 Quadratmetern.

Das Angebot scheint bei potenziellen Käufern anzukommen: „Innerhalb von zwei Monaten waren 70 Prozent bereits verkauft“, sagt Liebert. Was ihn daran besonders freut: „Es sind alles Leute, die auch selbst in die Wohnungen ziehen werden. Auch bei den Mietwohnungen gibt es bereits erste Anfragen und Reservierungen, das werde jedoch erst im Herbst endgültig geregelt. Die Wohnungen haben dabei eine Größe von 110 bis 140 Quadratmetern. Die, sagt Thomas Liebert, sei für einen solchen Standort notwendig. Casa Girasole wurde auch schon im Hüfinger Gemeinderat diskutiert. Dabei ging es vor allem um die Gestaltung und ob sie auch in die Stadt passt. Eine Frage, bei der auch immer darauf geachtet wird, ob sich ein Projekt mit seiner Optik angemessen in das Gesamtbild einer Gemeinde fügt. Der Stadtrat stimmt schließlich zu: „Es ist ja schon ein etwas anderer Baukörper, aber ich finde, er wertet den Platz auf“, so Liebert. Auch das Ingenieurbüro wird in einem der neuen Häuser weiteren Platz finden. Büros, Firmenarchiv und ein Rechenzentrum werden in einem der Gebäude untergebracht.

Das Grundstück

Auf dem Gelände, wo jetzt das Neubauprojekt Casa Girasole entstehen soll, befand sich zuvor der Landwirtschaftshof der Familie Kunz. Das Ingenieurbüro Liebert hat das Grundstück bereits vor sieben Jahren erworben. Ursprünglich, um dort Platz für eine mögliche Erweiterung des Firmengebäudes zu haben. 2017 wurde der Hof schließlich abgerissen. Mit dem Neubau soll nach der Fastnacht begonnen werden. Thomas Liebert rechnet mit Fertigstellung der Anlage im Frühjahr 2019. (guy)