Hüfingen Neue Fußgängerbrücke über die Breg soll den Tourismus in Hüfingen stärken

Die Brückenköpfe stehen, die Stahlkonstruktion wird Anfang Juni angeliefert: Bürger und Besucher dürfen sich auf eine kürzere Verbindung zur Naherholung und zum touristisch interessanten römischen Erbe Hüfingens freuen.

Die Hüfinger dürfen sich noch vor den Sommerferien auf ein funktionales neues Wahrzeichen freuen. Auf Höhe des Römerbads verkürzt eine Brücke über die Breg mit 30 Meter Spannweite die Entfernung vom Parkplatz am Festplatz zur Tourismus-Attraktion mit Römischer Badruine, Turm und Wall sowie zum anschließenden Naherholungsgebiet. In den vergangenen Monaten sind die Arbeiten vorangeschritten. Die Brückenköpfe aus Beton, in der Ausgestaltung bewusst an römische Wachtürme angelehnt, sind erstellt, die eigentliche Brücke, eine Konstruktion aus verzinktem Stahl, soll laut Rathaus Anfang Juni mittels Kran eingepasst werden.

Die Planung der Brücke hat das Büro für Bauplanung Markus Meisner aus Hüfingen erstellt. Die Breite beträgt 2,40 Meter, was Fußgängern aus beiden Richtungen bequem aneinander vorbeikommen lässt. Radfahrer, so Hauptamtsleiter Horst Vetter, werden ihr Gefährt über die Brücke schieben müssen. Mit Rücksicht auf den Hochwasserschutz verläuft die Brücke in mehrern Metern Höhe über der Breg. Sie ist behindertengerecht angelegt. Weil der Bau unterschiedliche Uferhöhen berücksichtigen muss, wird der Übergang von der nördlichen Seite über eine Rampe erschlossen.

Die Kosten der Brücke belaufen sich laut Vetter auf 236 000 Euro. Zusammen mit den notwendigen Wegezuführungen, die unmittelbar nach dem Brückenschlag angelegt werden, stehen Gesamtkosten in Höhe von 380 000 Euro an. Für insgesamt 680 000 Euro soll das Naherholungsgebiet Bregaue attraktiver werden.

Erste Entwürfe für eine dauerhafte Brücke hatte 2013 der damalige Stadtbaumeister Ewald Fürderer vorgelegt. Schon damals hieß das Ziel, die zivilen und militärischen Teile der ehemaligen Römersiedlung "Brigobannis" anzubinden. Aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes gibt es für das Projekt Fördergelder. Mit langem Anlauf. Erst der vierte Förderantrag wurde 2017 positiv beschieden. Die Zuweisung betrug 235 564 Euro.

Die Belebung der Römer-Vergangenheit mit den erhofften touristischen Efffekten hat in der vergangenen Woche durch die Zustimmung des Gemeinderats einen zusätzlichen Schub bekommen: Für rund 40 000 Euro soll ein vom Naturpark Südschwarzwald zu 60 Prozent bezuschusster Römischer Lehr- und Erlebnispfad angelegt werden. Entlang des sechs Kilometer langen Rundweges erzählen neun Stationen vor allem Familien mit Kindern, wie das Leben vor 2000 Jahren ablief.