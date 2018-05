Hüfingen Motorradfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Fahranfänger schwer

Ein 61-jähriger Motorradfahrer ist an Pfingstmontag, 21. Mai, in einer Kurve zwischen Behla und Hausen vor Wald mit einem Auto zusammengestoßen

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Pfingstmontag, gegen 12.40 Uhr, zwischen Behla und Hausen vor Wald auf der Kreisstraße ereignet hat, ist ein 61-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei schreibt, sei der Mann in der Mittagszeit mit einer Chopper-Maschine des Typs Yamaha Virago von Behla in Richtung Hausen vor Wald unterwegs gewesen. Zur gleichen Zeit sei ein 18-jähriger Fahranfänger mit einem VW Passat entgegengesetzt in Richtung Behla gefahren.

Zwischen beiden Fahrzeugen sei es im Verlauf einer Kurve zu einer Berührung gekommen, in deren Verlauf der Motorradfahrer stürzte und dabei schwer verletzt wurde. Er musste nach einer Erstbehandlung noch an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden.

An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die von der Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil eingeleiteten Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Die Beamten vermuten, dass sich beide Beteiligten in der Kurve nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten haben.