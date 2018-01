Hüfingen Meisterliche Musikschüler

Das Musikvorspiel gewährt einen Einblick in die Arbeit der Musikschule Donaueschingen – eine Generalprobe für Jugend musiziert am Wochenende.

Hüfingen (gal) Das Musikvorspiel der Schüler aus der Musikschule Donaueschingen hat in der Hüfinger Rathausgalerie schon Tradition. Hier bietet sich der passende Rahmen für eine Matinée, wie sie abwechslungsreicher nicht sein kann. Rund 20 Schüler der Klassen Klavier, Violine, Blockflöte, Gitarre, Akkordeon sowie Posaune zeigten jetzt ihr Können nach dem ersten Schulhalbjahr an den Instrumenten. Das Abschlusskonzert eines jeden Schuljahres findet in den Donauhallen statt.

Die gute Atmosphäre nutzten so viele Gäste wie schon lange nicht mehr, zu Beginn des rund einstündigen Konzertes fand sich kein einziger freier Stuhl mehr. Das bedeutete für die Schüler aller Altersklassen einen Auftritt vor großem Publikum, eine Herausforderung, die alle mit Bravour meisterten. Das kurzweilige Programm, das einen Einblick in die Arbeit der Musikschule gibt, beinhaltete auch einige Beiträge für den Wettbewerb Jugend musiziert. Dieser findet am kommenden Wochenende in Schramberg statt. Da heißt es Daumen drücken für die Teilnehmer.

Die musizierenden Schüler bestritten ihren Auftritt allein, zu zweit oder zu dritt, zum Teil auch in Begleitung ihres Musiklehrers. Dabei demonstrierten sie gekonnt, was sie mit ihren Instrumenten alles spielen können. Zum Beispiel mit dem Akkordeon, das bei einem eigenen Arrangement des Musiklehrers Kai Armbruster das Geräusch des Meeresrauschens erzeugte. Oder dass man mit Blockflöten hervorragend klingende Stücke wie den bekannten Blues "You never walk alone" spielen kann. Neben den vielen unterschiedlichen musikalischen Beiträgen, die meist aus der Klassik stammten, hob sich das ohne Noten gespielte Arrangement von Queen, "Bohemian Rhapsody", auf der Gitarre hervor.

Den Schülern war die Erleichterung nach ihren Auftritten anzusehen. Trotz ihrer Aufregung, die sie sich nicht anmerken ließen, traten alle Schüler souverän sowie nervenstark vor das Publikum und meisterten ihr Vorspielen mit Bravour. Manche Stücke waren kurz und prägnant, andere umfassten ganze Werke. Gitarrenlehrer Dieter Kraus, der durch das Programm führte, beleuchtete auch kurz die interessanten Lebengeschichten der internationalen Komponisten.

Übrigens: In der Musikschule können alle Generationen ein Instrument erlernen. Das gilt von der musikalischen Früherziehung im Vorschulalter bis zu den Senioren