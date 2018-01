Mundelfingen Liebe in Gefahr  Mundelfinger proben den Almaufstand

Liebe in Gefahr – Mundelfinger proben den Almaufstand

Im Stück "Gipfelsturm" bringen die Darsteller des Männergesangvereins Eintracht aus Mundelfingen eine Romeo-und-Julia-Variation auf die Bühne. Es geht um die große Liebe und Standesdünkel. Und es gibt jede Menge zu lachen.

Der Männergesangverein Eintracht lädt zum Dreikönigstheater in die Aubachalle in Mundelfingen ein. Seit Wochen proben die Akteure. Ihnen ist es unter der Leitung von Regisseur Eberhard Hildebrand einmal mehr gelungen, ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Lustspiel in drei Akten auf die Bühne zu zaubern.

"Zwei Tage bauten wir nach dem Weihnachtstheater am Stephanstag die Kulisse um, danach begann die heiße Probenphase. Das Theaterstück führten wir tagtäglich im Gesamten, Akt für Akt oder szenenweise auf und feilten an Details", sagt Hildebrand.

Hildebrand ist nun froh, dass der Tag der Aufführung näher rückt und die Theatercrew zum "Gipfelsturm" aufbrechen kann. So lautet der Titel des Theaterstücks, das sich während einem "Aufstand auf der Schmucker-Alm" in einem Höhepunkt zuspitzt.

Pointiertes Alltagsleben

Inhaltlich dreht sich das Stück um zwei Verliebte, die aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten stammen. Alles wäre gut, wären da nicht die Mütter, denen die Partner ihrer Kinder bei Weitem nicht egal sind. Auch eine arrangierte Begegnung zwischen den Eltern funktioniert nur bedingt, sodass ein pointiertes und reichlich die Zwerchfelle strapazierendes Stück Alltagsleben entsteht. Der Standesdünkel und die Hürden die sich vor Liebenden aufbauen, drücken sich expressiv aus, was die Aufführung um einen zusätzlichen Effekt bereichert.

Vorsitzender Martin Springindschmitten ist froh über eine Theatercrew, deren Zusammensetzung aus routinierten Schauspielern regelmäßig ein abendfüllendes Programm auf die Bühne zaubert. In diesem Jahr gehören Lukas Hildebrand, Svenja Glunk, Gebhard Welte, Mathias Friedrich, Benedikt Gut, Sebastian Hildebrand, Sophia Merz, Carina Merz, Melanie Springindschmitten und Armin Springindschmitten zum Schauspielteam. Die Rolle des Souffleurs übernimmt Marvin Welte.

Termin

Die komplette Spielzeit beträgt etwa 120 Minuten und wird mit ein paar musikalischen Beiträgen des Gesangsvereins eröffnet.

Der Männergesangverein lädt am 5. Januar 2018 um 14 und um 19 Uhr zum Theaterstück Gipfelsturm in die Mundelfinger Aubachhalle ein. (bom)