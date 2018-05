Hüfingen Kunstschau überrascht immer wieder: Positives Fazit für den Hüfinger Kunstkreis

Die 20. Auflage der Kunstserie ist zu Ende gegangen. Der Vorsitzende zieht eine positive Bilanz der Veranstaltung

Seit zwei Jahrzehnten bieten die Mitglieder des Hüfinger Kunstkreises in ihrer jährlichen Schau Einblick in ihre neusten künstlerischen Arbeiten. Die 12 festen Mitglieder sowie eine Gastausstellerin hinterließen gut zwei Wochen lang in der Rathausgalerie ihre ganz eigene künstlerische Handschrift. Die Vielfalt der Künstler spiegelt sich in ihren sehenswerten Arbeiten wider und lässt eine Weiterentwicklung erkennen. Dies erweckt in jedem Jahr Neugier auf die neuen Bilder der Künstler. Nun ging die 20. Auflage dieser Serie zu Ende.

"Mit den Besucherzahlen sind wir recht zufrieden, denn wir konnten rund 750 Gäste zu unserer Ausstellung begrüßen", zieht der Vorsitzende Joachim Palmtag Bilanz. Damit kamen mehr Gäste zu der Schau als im vergangenen Jahr.

Da Palmtag die kompletten zwei Wochen die Ausstellung mit andern Kunstkreismitgliedern betreut, konnte er eine Veränderung des Publikums feststellen. "Uns ist aufgefallen, dass unsere älteren und treuen Stammbesucher aus Hüfingen immer weniger werden", sagt Palmtag, der sich aber über das gute Echo zur Ausstellung in der gesamten Region freut. "Es kommen immer mehr Gäste aus der Umgebung zu unserer Kunstschau, die bei den Besuchern wirklich gut ankommt", erklärt er. Gut besucht war auch die Performance "Bedingungslos" der Gastausstellerin Sigrun Schaumburg, bei der sich die Gäste an einer Aktion mit Farben beteiligen konnten. "Der Verkauf der Bilder liegt in der Norm und ist zufriedenstellend", versichert Palmtag. Knapp einhundert Bilder, Fotografien, individuellen Schmuck und eine Installation aus Marmor füllten zwei Wochen lang die Ausstellung. Jeder Künstler brachte mindestens fünf bis sechs seiner Arbeiten mit.

"Die Stimmung im Haus ist gut. Mit ausgesuchter Musik im Hintergrund und einer Begrüßung durch unsere Mitglieder sind wir stets bestrebt eine angenehme Atmosphäre für die Besucher zu schaffen", so Palmtag, "ein Rundgang durch soll einen Moment für ungezwungenen Kunstgenuss und Abstand vom Alltag bieten."