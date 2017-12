Hüfingen "Kranz" bietet weiter Gastronomie-Gelegenheiten

Die neuen Besitzer wollen die Wirtschaft in Fürstenberg tageweise vermieten und im Obergeschoss Ferienwohnungen schaffen.

Fürstenberg (bom) Die Zukunft des Fürstenberger Gasthauses "Kranz" ist gesichert. Die tägliche Gastronomie ist Vergangenheit, doch der Gastrobereich bleibt erhalten. Dabei sah es für die Zukunft der gastronomischen Landschaft in Fürstenberg bis vor wenigen Tagen noch düster aus. Jetzt geht ein Hoffnungsschimmer von jenem Haus aus, das am vergangenen Montag scheinbar für immer seine Pforten schloss.

Die neuen Eigentümer Tanja Fetz und Niklas Rosenthal entschlossen sich, den gastronomischen Bereich im Erdgeschoss zu erhalten. "Die Fürstenberger Bevölkerung motivierte uns dazu, ursprünglich sahen wir eine komplette Sanierung des Gebäudes vor", erläutert Fetz. Dennoch wird es keine Gastronomie im originären Sinn mehr geben. "Wir sind beide berufstätig, haben keine Konzession für den Ausschank und momentan nicht die Absicht, den Gastro-Bereich neu zu verpachten," stellt die junge Frau klar. Es soll jedoch möglich bleiben, den "Kranz" weiterhin für Veranstaltungen zu mieten. Das dürfte vor allem Vereine, Gesellschaften von Privatfeiern und Versammlungen freuen. "Der Küchenbereich und die Infrastruktur bleiben erhalten. Doch um die Verpflegung und Bewirtung müssen sich die Mieter selbst kümmern," ist Fetz gespannt auf die Resonanz. Angesichts des Mangels an ähnlichen Räumlichkeiten in Fürstenberg hat Rosenthal keine Bedenken, dass nicht die eine oder andere Gesellschaft das Angebot nutzt: "Sollte das Konzept nicht greifen, sehen wir weiter".

Es war vor rund einem halben Jahr, als Tanja Fetz und Niklas Rosenthal auf ein Immobilieninserat reagierten. Nach intensiver Suche war ihr Wunsch vom Kauf eines alten Gebäudes in einem ländlich strukturierten Ort schneller wahr geworden als gedacht. "Es ist ein Glücksfall, dass wir in Fürstenberg landeten", freuen sich die neuen Eigentümer auf ihr neues Zuhause. Von Beginn an planten sie im ersten Stock den Einbau von zwei Ferienwohnungen, da sie davon überzeugt sind, dass Familien, Wanderer und Radfahrer derartige Möglichkeiten für einen Kurzaufenthalt oder Urlaub auf dem Land suchen.

Die Herzlichkeit, mit der die Fürstenberger sie aufnahmen, gefiel den Neubürgern Tanja Fetz und Niklas Rosenthal auf Anhieb. "Sie trug dazu bei, dass wir unsere ursprünglichen Pläne vom Umbau des Gastro-Bereichs wieder in die Schublade steckten", sieht Rosenthal als weiteren Vorteil, dass dort auch die eigenen Privatfeste stattfinden können. Übrigens: Die neuen Eigentümer des Fürstenberger "Kranz" sind in der Region nicht unbekannt. Tanja Fetz stammt aus Riedöschingen und ist als Prokuristin tätig. Niklas Rosenthal kommt ursprünglich aus Fützen und arbeitet in einem Stühlinger Industrieunternehmen das in der Baubranche tätig ist.