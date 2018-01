Hüfingen Klassische Musik in der Hüfinger Rathausgalerie

Sonntagsmatinee mit Künstlern der Musikhochschule Freiburg. Miki Isaka an der Querflöte und Eri Nohira am Klavier spielen Werke von Debussy, Schumann und Hindemith

Hüfingen – Ein Konzert der Hochschule für Musik Freiburg steht am Sonntag, 14. Januar, um 11 Uhr in der Hüfinger Rathausgalerie auf dem Programm. Die jungen Musikerinnen Miki Isaka an der Querflöte und Eri Nohira am Klavier haben ein reizvolles Programm zusammengestellt. Neben Werken von Claude Debussy, Robert Schumann und Paul Hindemith stehen auch Stücke von Carl Reinecke auf dem Programm.

Die in Japan geborene Miki Isaka studiert zurzeit an der Musikhochschule Freiburg Querflöte. 2012 schloss die Flötistin ih Bachelorstudium an der Universität der Künste Tokio bei Chang Kook Kim ab. Nach dem Studium in Tokio absolvierte sie ihr Masterstudium am Genfer Konservatorium. Zwei Jahre später folgte das Piccolostudium in Paris an der CRR de Paris, welche sie mit Bestnote abschloss. Sie trat mit mehreren Orchestern solistisch auf wie beispielsweise mit dem Tochtigi-Prefecture Sinfonieorchester und beim Unesco Musikfest in Paris.

Als Kammermusikerin ist Miki Isaka ebenfalls in Tokio und der Schweiz viel unterwegs. Sie spielte viele zeitgenössische Stücke, solistisch sowie mit Kammermusik zum Beispiel ein Konzert von Pierre Boulez für den Genf Wettbewerb 2013. Ein Stück von Ivan Fedele, welcher der Hauptjuror im Victoria Saal war, so wie von Pascal Dusapin, welcher ein Konzert für Orchestre del la Suisse komponierte. Weiterhin sammelte sie viele Erfahrungen als Orchestermusikerin. Sie half im Orchester Ensemble Kanazawa, Suginami Sinfonietta und Orchestre del la Suisse Romande. Beim Seji-Ozawa Orchester Akademie gewann sie die Soloflötenstelle.

Isaka war zudem im bekannten internationalen Musik Wettbewerb in Genf (Concours de Genève) sowie beim ARD–Wettbewerb in München eingeladen. In Italien gewann sie beim internationalen Musikwettbewerb Citta Murata den dritten Preis, in Frankreich den ersten Preis beim Concours artistique d’Épinal und in Japan beim internationalen Musikwettbeberb in Schimoda den ersten Preis. Seit 2017 studiert sie an der Freiburger Musikhochschule in der Klasse von Mario Caroli.

Eri Nohira wurde in Japan geboren und erhielt ihren ersten Klavierunterricht bereits mit vier Jahren. 2009 begann sie ihr Studium an der Toho-Gakuen Hochschule für Musik in Japan und anschließend absolvierte sie dort auch den Aufbaustudiengang.

Von 2015 bis 2017 absolvierte sie an der Hochschule für Musik in Freiburg einen Masterstudiengang. Seit Sommersemester 2017 setzt sie ihr Studium fort in der Konzertexamen/Meisterklasse in der Klasse von Professor Christoph Sischka.

2015 gewann die Freiburger Musikstudentin den zweiten Preis beim Roma International Piano Competition und den ersten Preis beim International Music Competition in Cortemilia.

Preise

Der Eintritt für das Konzert am 14. Januar in der Hüfinger Rathausgalerie beträgt acht Euro für Erwachsene sowie sechs Euro für Schüler und Studenten. Die Kasse ist ab 10.30 Uhr geöffnet. Informationen: Tourismus und Kultur der Stadt Hüfingen, Telefon 0771/6009-24 oder www.huefingen.de.