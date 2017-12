Hüfinger Stadtverwaltung hat in diesem Jahr eine tolle Weihnachtsidee präsentiert: Kinder konnten ihre Wünsche daran aufhängen. Nun werden 14 Geschenkwünsche werden erfüllt.

Jeder Mensch hat Wünsche und viele Erwachsene können sich diese selbst erfüllen. Wobei natürlich die Spannung, das Warten auf Erfüllung und die Freude ein Stück weit verloren gehen. Bei Kinderwünschen ist es eher so, wie man es früher selbst erlebt hat: Man wünscht sich aus ganzem Herzen etwas und die Gedanken kreisen unaufhörlich um diesen heiß ersehnten Wunsch. Damit zur Weihnachtszeit viele Kinderwünsche in Erfüllung gehen und viele Kinderaugen vor Freude leuchten, dafür sorgt in erster Linie das liebe Christkind.

Oder das Rathausteam in Hüfingen. Dort hat man sich nämlich überlegt, mit welchen Initiativen man den traditionellen Kloosemärt noch verschönern kann. Bei einer Diskussionsrunde um dieses Thema hatte die Mitarbeiterin Michaela Bader aus dem Touristikamt dann die zündende Idee, einen "Christbaum der Kinderwünsche" aufzustellen. Bürgermeister Michael Kollmeier war sofort begeistert und seit dem Kloosemärt steht nun dieser Weihnachtswunschbaum im Rathausfoyer. An ihm konnten alle Kinder bis Mitte Dezember einen Wunschzettel aufhängen. Das heiß ersehnte Geschenk sollte allerdings den Wert von 30 Euro nicht übersteigen. Vorgesehen war, dass das Christkind im Rathaus dann drei dieser Wunschzettel vom Baum pflückt und diese in Erfüllung gehen lässt.

Doch die Idee kam bei einigen Hüfingern so gut an, dass sie ganz spontan das Christkind überredeten, noch mehr Kinderwünsche zu erfüllen. Dank der Unterstützung von Karin Seitz, Wolfgang Gilly, Karl Martin Straub, Sasa Hustic und der Firma FB Food können nun statt wie vorgesehenen drei sogar 14 Kinder mit einem Geschenk rechnen. Die vermehrte Gewinnchance macht es noch spannender.