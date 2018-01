Hüfingen Hundesteuer-Schock für Frauchen in Hüfingen

Hundesteuer-Schock für Frauchen in Hüfingen

Hüfingen hat nach der Erhöhung nun die höchste Hundesteuer im Umkreis.

Die vorweihnachtliche Ankündigung, die Hundesteuer auf 125 Euro zu erhöhen, ist schnell umgesetzt worden. Vor wenigen Tagen haben die Hundebesitzer aus Hüfingen neben der kleinen Metallmarke für ihren Vierbeiner auch die saftige Rechnung erhalten. Bisher mussten sie 100 Euro Hundesteuer bezahlen – ein Betrag, der im Vergleich mit anderen Kommunen nicht aus dem Rahmen gefallen ist. Dies ist jetzt anders, denn schaut man sich in anderen Gemeinden im Städtedreieck und darüber hinaus um, hat Hüfingen mit 125 Euro die Spitze erreicht. Selbst in Konstanz (96 Euro), Freiburg (102 Euro) und sogar der Landeshauptstadt Stuttgart (108 Euro) fällt die Hundesteuer moderater aus als in der Baarstadt.

Schlimmer noch wird es für Tierfreunde, die einen Zweithund haben. Ob groß oder klein, ob Findelkind, aus eigener Zucht oder gar um einen armen Hund aus dem Tierheim eine neue Heimat zu geben – der Zweithund kostet dann gleich mal 250 Euro. Der Hundehalter muss für seine zwei Vierbeiner also satte 375 Euro pro Jahr bezahlen. Wofür eigentlich?

Aus dem Mittelalter

Die Hundesteuer ist ein Relikt aus dem Mittelalter, als Bauern ihrem Lehnsherrn für ihre Hunde eine Abgabe leisten mussten. Erst im 19. Jahrhundert wurde das Thema Hundesteuer wieder aufgenommen und zwar von Großbritannien. Erste Gemeinden führten um 1809 in Deutschland die Hundesteuer ein. Der Grundgedanke war, Seuchen einzudämmen, die Anzahl der Hunde wegen der Tollwut sowie den Verletzungen, die durch Vierbeiner hervorgerufen wurden, zu verringern. Durch die Steuer sollte auch sichergestellt werden, dass sich nur diejenigen Bürger Hunde anschaffen, die für sie auch aufkommen können.

Diese Gründe sind in modernen Zeiten nicht mehr aktuell, heute ist die Hundesteuer eine Luxus- und Gemeindesteuer. Zum Reinigen der Wege und Straßen wird sie nicht zwingend verwendet, sicher aber für die Bereitstellung und Sauberhaltung der Hundetoiletten.

Für das Halten eines Kampfhundes verlangt Hüfingen einen Steuersatz von 1200 Euro, für jeden weiteren Kampfhund 2400 Euro. Fest steht allerdings, dass die Gefährlichkeit eines Hundes nicht unbedingt auf eine Rasse zurückzuführen ist, sondern auch vom Halter und seinem Umgang mit dem Tier abhängt.

Natürlich sorgt diese immense Erhöhung für reichlich Diskussionsstoff in Hüfingen, zumal sich die Hundehalter auch durch ein großes Gebiet der Leinenpflicht eingeschränkt sehen. Erst in den erweiterten Stadtrandgebieten ist es erlaubt, dem Hund das zu geben, was er braucht: Einen gewissen Freiraum zur Bewegung, Begegnung und zum Schnüffeln.

Gemeinde entscheidet

Die Hundesteuer zählt heute zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern. Die Kommunen können selbst entscheiden, wie hoch die Steuer sein soll und wie sie verwendet wird. Es gibt aber auch einzelne Gemeinden, die keine Hundesteuer erheben. (gal)

Das sagen die Hüfinger Hundebesitzer