Hüfingen Hüfinger Umzüge stehen auf der Kippe

Die Zunft braucht plötztlich jede Menge Helfer, denn an jeder Umzugsecke muss ein Posten stehen. Thomas Schmid fordert jetzt die Bevölkerung zur Hilfe auf.

Hüfingen – Die Fasnet wird in Hüfingen wie in ganz Süddeutschland als lebendiges und jahrhundertealtes Brauchtum gefeiert. Die hohen Tage der fünften Jahreszeit sind für die Menschen ein lebensnotwendiges Elixier, auf das man sich in jedem Jahr aufs Neue freut. Das Phänomen Fasnet gleicht einem Fieber voller Lebensfreude, das – fast – alle erfasst. Die Fasnet hat seit Jahrhunderten viele Verbote überdauert. Was allerdings Kriege, Fürsten und andere Obrigkeiten oder die Kirchen nicht schafften, erledigt heute die wachsende Bürokratie. Denn um die Zukunft der Fasnetumzüge ist es in Hüfingen ab sofort schlecht bestellt.

Der Grund: Das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises hat für die Gemeinden im Einzugsgebiet eine neue Verordnung erlassen, die besagt, dass bei öffentlichen Umzügen an jeder Straßenabsperrung ein Posten Stellung beziehen muss. Diese Auflage muss nun die Narrenzunft Hüfingen erfüllen, jedoch fehlen an der Fasnet dafür die Leute. Denn es liegt auf der Hand, dass während der Umzüge die Mitglieder der Zünfte selbst aktiv sind und viele Aufgaben zu erfüllen haben. "Die Nachricht erhielten wir vor zwei Wochen ohne Vorwarnung seitens der Stadt. Für unseren Kinderhexenumzug am heutigen Nachmittag, der ja nur eine kurze Runde durch die Hinterstadt dreht, müssen also 14 Posten an den Straßensperrungen Stellung nehmen", berichtet der Vorsitzende der Narrenzunft, Thomas Schmid.

Da in Hüfingen an der Fasnet insgesamt fünf Umzüge stattfinden, darunter ein großer und weitläufiger am Montag mit rund 1200 angemeldeten Hästrägern, rechnet Thomas Schmid mit bis zu 25 Ordnern pro Umzug, die an den Absperrungen platziert werden müssen. "So viel Menschen können wir unmöglich aus unseren Reihen dafür abstellen", sagt der Zunftmeister, der bereits einen Aufruf an die Bevölkerung mit der Bitte um aktive Hilfe für die Hüfinger Fasnet startet: "Schaffen wir es nicht, so viele Helfer zu finden, müssen wir einen oder mehrere Umzüge absagen". Zwischenzeitlich wurden die Mitglieder zu einer ernsthaften Krisensitzung eingeladen.

Keine rosigen Zeiten also für die Zukunft der Hüfinger Fasnet, die als wichtiges Brauchtum eigentlich nicht wegzudenken ist. "Das kommt einem Fasnet-Verbot schon sehr nahe", kommentiert und ärgert sich Zunftmeister Thomas Schmid.

Dem neuen Glanz des Fasnet-Mentig drohen böse Schrammen