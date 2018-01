Hüfingen Hüfinger TuS-Komödie begeistert an drei Abenden

TuS Theater seit 125 Jahren erfolgreich. Erste Veranstaltung im Jubiläumsjahr des TuS.

Wenn der Turn- und Sportverein zum Dreikönigstheater einlädt, ist beste Unterhaltung garantiert – und das seit 125 Jahren. Aus diesem Grund waren auch die drei Vorstellungen im Bahnhofssaal ruck, zuck ausverkauft. Schon der Titel "Neurosige Zeiten" versprach einen amüsanten Theaterabend, der sich dank der schauspielerischen Leistungen der erfahrenen Truppe unter ihrem Regisseurs Frieder Schräbler mehr als erfüllte.

Schauplatz ist eine offene Wohngemeinschaft in einer psychiatrischen Einrichtung, in der mehr oder weniger skurrile Typen zusammenleben. Wie die sexsüchtige Agnes aus gutem Hause, die hier eine Therapie unter der Aufsicht von der Psychiaterin Ilse Schanz (Sabine Landen) mehr oder weniger erfolgreich absolviert, sowie ein zwangsneurotischer Finanzbeamter (Ralf Breuninger), der durch seinen spinnigen Ordnungswahn alle Hände voll zu tun hat. Mit dabei ist Marianne (Susanne Hauser) eine liebestolle Stalkerin, die in den Volksmusikstar Hardi Gern (Timo Vosseler) dermaßen verliebt ist, dass die Fantasie mit ihr durchgeht. Der unsichere Willi (Dirk Schmitz) ist über die Maßen verschüchtert und ängstlich, sodass er immerzu stottern muss. Richtig brenzlig wird es in der WG, als die Mutter von Agnes, die reiche Hotelinhaberin Cécile Hilton, ihre Tochter besucht. Denn sie darf auf keinen merken, dass sich Agnes in einer "Klapse" behandeln lassen muss. Nicht immer gelingt den Bewohnern die Tarnung, auch weil Herta (Susan Haase), eine Tupperwaren-Verkäuferin, auftaucht und nach einem Missgeschick minutenlang tot herumliegt und die Beschäftigungstherapeutin Rahel (Marianka Wollenberg) ständig stört.

Das Erscheinen des Stars Hardi Gern in Gesellschaft von Fritzi (Marianka Wollenberg), einer frechen Reporterin bringt das Leben in der WG endgültig zum Brodeln, sodass man am Ende gar nicht mehr weiß wer hier eigentlich verrückt ist oder nicht.

Einmalig und mit großer Souveränität schlüpften die Schauspieler in die vom erfahrenen Regisseur Frieder Schräbler angeordneten Paraderollen. Mit viel Spürsinn für humorvolle Gesten und Handlungen erheiterten sie aufs Beste und demonstrierten, dass die lange Tradition des Dreikönigstheaters im TuS auch in diesem Jahr erfolgreich fortgesetzt werden konnte. Mit den Theateraufführungen startete der TuS in ein ganz besonderes Jahr, denn er kann sein 150-jähriges Jubiläum feiern.

Weitere Mitwirkende

Weitere Mitwirkende waren Felix Breuninger und Alexander Schmitz (Licht und Ton), Sylvia Faller (Maske), Renate Seidel (arbeitslose Souffleuse) Annette Kümmel (Programm/Plakat), Joachim Seidel (Bühnenbau, Organisation, Requisiten und mehr).