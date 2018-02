Hüfingen Hüfinger Narrenzunft kann aufatmen: Umzüge doch ohne Ordner möglich

Das Landratsamt hat seine strengen Bestimmungen für Fasnetumzüge gelockert. Das sorgt für große Erleichterung bei der Hüfinger Narrenzunft. Dort stand bereits auf der Kippe, ob man 2018 alle Umzüge auch ausrichten könne

Manchmal ziehen düstere Gewitterwolken ab, noch bevor es geblitzt und gedonnert hat. Auch für die Hüfinger Narrenzunft hat sich kurz vor der Fasnet eine frohe Botschaft kundgetan. Denn nach den neusten Informationen aus dem Landratsamt kann die Narrenzunft alle ihre Umzüge so durchführen wie in der Vergangenheit: Ohne zusätzliche Ordner an jeder Absperrung während des Umzugs.

Vor einer guten Woche noch flatterte den Hüfinger Narren ein Brief vom Landratsamt ins Haus, der mit der Genehmigung für den Kinderhexenumzug gleichzeitig eine neue Verordnung kundtat. Diese besagte, dass an allen Absperrungen eines Umzugsweges durchs Städtle ein Ordner abgestellt werden muss. Diese unangekündigte Hiobsbotschaft bedeutete für die Hüfinger Fasnet nahezu das Aus. Denn woher sollte die Narrenzunft so viele Helfer bekommen, da doch alle aktiven Narren entweder selbst beim Umzug mitlaufen oder mit anderen Diensten wie in der Festhalle beschäftigt sind?

Zunftmeister Thomas Schmid richtete deshalb einen Appell an die Bevölkerung, die er zur Mithilfe aufrief. Denn er rechnete sich aus, dass er speziell für den groß geplanten Montagsumzug mit rund 1200 angemeldeten Hästrägern etwa 25 Wachposten benötigt. Viele Helfer bekundeten ihre Bereitschaft. Unter anderem meldeten sich die Baaremer Schalmeien und sogar die Rosenhexen aus Geisingen und boten spontan ihre Hilfe an.

Doch sie alle können nun froh gelaunt und ganz entspannt selbst Fasnet feiern, denn auf Nachfrage von Zunftmeister Thomas Schmid beim Landratsamt wurde die strenge Verordnung nun wieder zumindest für Hüfingen zurückgezogen. Das bedeutet, dass alle Umzüge wie bisher stressfrei und ohne Wachposten durchgeführt werden können. Das Aufatmen geht durch alle Zünfte der Hüfinger Fasnet, denn die strenge Auflage kam einem Fasnetsverbot schon bedrohlich nahe.

Speziell das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises hat offensichtlich diese Verordnung mit aller Strenge weitergegeben, denn unter den Restriktionen litten auch andere Gemeinden. Das Brauchtum der schwäbisch-allemannischen Fasnet wird in ganz Süddeutschland als wichtiges Kulturgut gefeiert. In anderen Landkreisen legte man die Bestimmungen offensichtlich nicht so streng aus. Umso größer ist die Freude in Hüfingen, dass nun alles beim Alten bleibt und einer fröhlichen Fasnet nichts im Weg steht.