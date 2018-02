Hüfingen Hüfinger Fasnet-Walzer ist auf CD gepresst

Adrian Keller von der Stadtmusik hat einen Fasnet-Walzer komponiert. Rechtzeitig zur fünften Jahreszeit ist die CD erschienen.

Hüfingen (gal) Talente aus den eigenen Reihen sind für jeden Verein eine Bereicherung. So auch für die Stadtmusik Hüfingen, die unlängst eine Fasnet-CD aufgenommen hat, die an den Hohen Tagen in Gaststuben, auf der Gass und in Hallen, im Partykeller zuhause oder unterwegs für beste Stimmung sorgt. "Hifinger Fasnetziiet" lautet der Titel der Scheibe, für die Adrian Keller eigens einen Fasnet-Walzer komponiert hat, der auf der CD mit dem Hüfinger Narrenmarsch zu hören ist.

Beide Titel wurden natürlich vom Orchester der Stadtmusik gespielt. Zu der bestehenden Aufnahme des Hüfinger Narrenmarsches, die vor etlichen Jahren von der Stadtmusik für eine Schallplatte aufgenommen wurde, passt der Walzer aus der Feder vom Musiktalent und Schlagzeuger Adrian Keller bestens und es darf sogar mitgesungen werden. Die beiden Strophen sowie der Refrain sind in original Hüfinger Dialekt verfasst und verkünden von der schönen Fasnet-Zeit im Städtle.

Das Probelokal in der Lucian-Reich-Schule diente in diesem Fall als Tonstudio und ist dieser neuen Aufgabe bestens gewachsen. Schließlich verfügt der Raum über eine exzellente Akustik. Adrian Keller hat sich zuvor die entsprechende technische Ausrüstung angeschafft, damit man die CD hier einspielen kann. Damit beweist Adrian Keller, dass er nicht nur ein begnadeter Komponist ist, sondern auch ein talentierter Musiker, Arrangeur und Organisator. Unter seiner Aufnahmeleitung kamen die Musiker des großen Orchesters, nach Registern unterteilt, ins Probelokal, wo in mehreren Sessions die Beiträge auf die CD eingespielt wurden. Die gesamten Tonaufnahmen dauerten mehrere Stunden. Im vergangenen Jahr beim Zunftball erlebte der Fasnet-Walzer von Adrian Keller seine Premiere, in diesem Jahr konnten die Stadtmusiker ihre neue CD beim Zunftball vorstellen.

Das ist bereits die zweite Komposition aus der Feder von Adrian Keller, denn mit dem Marsch "In Freundschaft verbunden" hat der junge Komponist und Arrangeur bereits ein erstes Stück geschrieben, das schon bei mehreren Konzerten zu hören war und vom Publikum anerkennend gefeiert wurde.

Die Musik und das Arrangieren liegt Adrian Keller im Blut. Deshalb wird er hin und wieder auch von anderen Vereinen angesprochen und bringt seine vielseitigen musikalischen Kenntnisse zum Einsatz. Die CD kostet sieben Euro und ist bei Foto Mayer, im Amt für Tourismus im Rathaus und im Café Klein & Fein erhältlich.