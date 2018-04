Hüfingen Hüfingen präsentiert das perfekte Frühlingserwachen

Die Hüfinger Gewerbeschau präsentiert sich bunter und vielfältiger als in den vergangenen Jahren. Zahlreiche Besucher schlendern durch die Stadt.

Mehr Frühlingserwachen geht wirklich nicht. Die Gewerbeschau mit verkaufsoffenem Sonntag lockte gestern bei sommerlichen Temperaturen zahlreiche Gäste aus der ganzen Region zu dem riesigen bunten Schaufenster in der Innenstadt, durch das man bummeln konnte. Kaum Gedränge in der Festhalle und in der Einkaufsmeile, dafür blieb mehr Zeit für intensive Gespräche und Beratungen.

Ganze Familien nutzen den Aktionstag für einen Ausflug mit Stadtbummel, denn das Angebot war noch nie so vielfältig. Viele bauten einen Abstecher in ihre Radtour ein oder kamen gezielt in die Bregstadt. Und es hat sich auch gelohnt: Mit 17 neuen Teilnehmern und insgesamt 60 Anbietern waren die Themenwelten rekordverdächtig. Besonders im Rathausfoyer konnte man neue Anbieter aus Kunst und Handwerk kennen lernen. Handarbeiten, Trachtenkleidung, Taufkleidchen, Puppen und Spielzeug, Bilder aus Serviettentechnik und allerlei Dinge fürs Heim galt es hier zu entdecken.

In der Festhalle lockten traditionell unter anderem einen Schnäppchenmarkt für Sportartikel und Schuhe und entlang der Hauptstraße präsentierten sich vielseitige Vertreter aus Handwerk, Technik, Handel, Gesundheit, Pflege und mehr. Traditionelle und neue Anbieter freuten sich, dass sie in Hüfingen die Gelegenheit hatten, sich und ihre Angebote zu offerieren. Etliche nutzen die Fachausstellungen und Informationen aus erster Hand.

Zudem öffneten insgesamt 16 Ladengeschäfte ihre Pforten. Die Hüfinger Gastronomie war auf die Gäste eingestellt, gefragt waren vor allem Schattenplätze im Freien. Aber auch das kühle Festhallencafé von den Landfrauen aus Behla mit eigenen Kuchen, Torten und Kaffee war stets gut besucht.

Ein Rahmenprogramm sorgte bei Kindern und Jugendlichen für die passende Unterhaltung. Beim Ponyreiten, in der Schminkecke, im Karussell, in der Hüpfburg oder auf dem Bungee-Trampolin und vielem mehr kam keine Langeweile auf. Weiterhin sorgten die Tanzvorführungen der Kindertrachtengruppe sowie von Kindern und Jugendlichen aus dem Tanzstudio Movimento auf dem Kirchplatz für Unterhaltung.