vor 1 Stunde Gabi Lendle Hüfingen Hüfigner Umzug: Doppelt so viele Gruppen verbreiten jede Menge gute Laune

Am Montagsumzug in Hüfingen haben sich 22 Gruppen beteiligt: doppelt so viele Hästräger wie sonst. Das Umzugsgeschehen wirkte dadurch bunter und fröhlicher.