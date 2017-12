Hüfingen Haushaltsplan 2018: Hüfingen blickt ohne Bange auf das kommende Jahr

Der Hüfinger Gemeinderat hat in seiner vergangenen Sitzung den Haushaltsplan für 2018 verabschiedet. Die Stadt braucht sich dabei keine Sorgen zu machen, sie kann auf ein gut gefüttertes Finanzpolster zurückgreifen

Der Haushalt für das Jahr 2018 ist unter Dach und Fach. Und er stellt sich positiv dar und ist mehr als solide finanziert. In diesem Tenor loben Bürgermeister Michael Kollmeier und die drei Fraktionssprecher im Hüfinger Gemeinderat das am Donnerstag einstimmig verabschiedete Zahlenwerk, mit dem die Stadt sich im kommenden Jahr ihre Wünsche erfüllt.

Das seit Jahren sorgfältig gepflegte Hüfinger "Sparkässchen", das eher einem mit gut 35 Millionen Euro gefüllten Tresor ähnelt, lässt Stadträte und Stadtverwaltung ohne Bange ins neue Jahr blicken. Zwar werden 10,2 Millionen aus diesen Ersparnissen entnommen um damit Investitionen für rund 15,3 Millionen Euro zu tätigen. Aber die Schatulle bleibt mit 23,1 Millionen gut gefüllt, zumal noch zwei Millionen Euro eines städtischen Darlehens in den Stadtwerken stecken und damit die "liquiden Mittel" des Hüfinger Haushalts auf gut 25 Millionen erhöhen.

Dicke Brocken werden mit diesen Investitionsmitteln finanziert: Drei Millionen von insgesamt zehn Millionen werden im Querbau der Lucian-Reich-Schule verbaut, obwohl die Schule erst vor wenigen Jahren kräftig erweitert, saniert und modernisiert wurde. 1,3 Millionen fließen in den Umbau der Kindergärten, allein 900 000 Euro sind für den Umbau der Schule in Behla vorgesehen, um daraus eine zentrale Kinderbetreuungsstätte für die Hüfinger Stadtteile zu machen. Das Glasfasernetz soll Hüfingens Firmen und Privathaushalte in die Zukunft bringen, 2,1 Millionen werden im kommenden Jahr für dieses Projekt ausgegeben. Nochmals 1,3 Millionen kosten Kanal und Sanierung der Schaffhauser Straße. Rund 600 000 Euro bekommen die Feuerwehren in Behla und Fürstenberg, die damit auch ihre neuen Fahrzeuge finanzieren.

Insgesamt 8,4 Millionen Euro fließen aus Landeskassen, aus der Einkommensteuer und den Zuweisungen des Landes für Kindertagesstätten nach Hüfingen. Aber rund drei Millionen Kreisumlage, Verluste beim Hallenbad und Abschreibungen belasten die Ausgabenseite.

CDU-Sprecher Franz Albert

"Als sehr positiv empfinden wir die Öffnung des Kreuzungspunktes Allmendshofen, hier wurde sofort die Entlastung spürbar." Die CDU sehe noch erhebliche Vorarbeiten für die Sanierung des Schaffhauser Straße, gerade im Untergrund, "die noch zu planen und zu beschließen sind." Der Investitionshaushalt "bläht sich auf 15 Millionen auf "durch Zwänge, zuschussbedingt oder Pflichtaufgaben." Die Brocken sind mit vier Millionen die Bildung, zwei Millionen im Breitbandausbau, vier Millionen in Straßen und Abwasser. "Das können wir ohne Schulden umsetzen. Negativ ist, dass die Auftragsbücher der Handwerker prallvoll sind und dadurch die Preise entsprechend hoch." Mit drei Millionen Euro seien die Personalausgaben niedrig. Albert lobt die gute Arbeit, die von der Verwaltung geleistet werde. Erneut werde in einen Schulneubau investiert, die Fraktion stelle sich aber die Frage, warum dafür zehn Fachplaner benötigt würden. Verkehrsbehinderungen durch Breitbandausbau und die anstehende Sanierung der Schaffhauser Straße erfordern eine zügige Abwicklung", da die Behinderung viele betreffen wird".

Bürgermeister Michael Kollmeier

"Sehen was sich machen lässt, machen, was sich sehen lässt": Unter dieses Motto stellt Michael Kollmeier seine Gedanken zum Hüfinger Haushalt 2018. Der Aufbau einer Infrastruktur, so Kindertagsstätten, Schule, Sportanlagen und Gemeinschaftshäuser, Hallenbad und Sauna, die Unterbringung von Flüchtlingen, Vereinsförderung sieht er als wichtige Aufgaben der städtischen Arbeit an. Kollmeier freut sich, dass Hüfingen schwarze Zahlen schreibt, finanziell gut dasteht und einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 184 000 Euro verbuchen kann. Hüfingen hat keine Schulden und ein finanzielles Polster. Niedrige Zinsen lassen indessen die Zinseinnahmen dieses Polsters auf 336 000 Euro sinken, auch der schwieriger werdende Strommarkt bringt weniger Erträge sinken. In Schule und Kindergärten nehmen die Aufgaben zu, Stichworte sind Ganztagsbetreuung und Betreuung der unter Dreijährigen. Das neue kommunale Haushalt- und Rechnungswesen (Doppik) "eröffnet Chancen, neue Schwerpunkte und Ziele zu setzen. Auf der Basis des 2017 Bewältigten lässt sich auch das Investitionsvolumen von 15 Millionen Euro in 2018 kraftvoll angehen".

SPD-Sprecherin KerstinSkodell

Die SPD-Sprecherin lobt die zwischen den Fraktionen harmonisch verlaufenen Haushaltsbesprechungen. "Kein Wunder, wenn bei der Stadt durch Steuern und Finanzausgleich fast acht Millionen Euro verbleiben." Es seien für 2018 keine Kreditaufnahmen veranschlagt, Hüfingen ist weiterhin schuldenfrei, die liquiden Mittel liegen mit 23,1 Millionen auf sehr hohem Niveau. Die SPD-Fraktion legt Wert auf neue Baugebiete, da die Nachfrage in diesem Bereich sehr groß sei. Mit den Flächen müsse man aber mit Bedacht umgehen und "auch auf Wohnungsbau in der Innenverdichtung setzen." Auch gute Bildungs- und Betreuungseinrichtungen seien wichtige Entscheidungsfaktoren für junge Familien, sich niederzulassen und schließlich auch in Hüfingen zu bleiben. Kritik äußert Kerstin Skodell allerdings an Bürgermeister Michael Kollmeier. "Mir fehlt ein Stück weit die Richtung für die Zukunft Hüfingens. Wir brauchen Visionen, die zum Gestalten inspirieren. Für uns ist ein neuer Vereinshock und die Umsetzung bereits laufender Projekte ein bisschen zu wenig. Wir wissen nicht, wohin unser Bürgermeister in Zukunft will."

Adolf Baumann, Sprecher FW/FDP/UWV

Aufgrund der Umstellung auf das neue Haushalts- und Rechnungswesen haben die Haushaltsberatungen den Gemeinderäten einiges abgefordert. Viele Aufgaben, so der Breitbandausbau, Straßenbau und Schulhausbau seien bereits begonnen. "Wir können den Finanzhaushalt mit der Entnahme von Rücklagen finanzieren." Die Steuerkraftsumme Hüfingens sei um gut sieben Prozent gestiegen, der Einkommensteueranteil mit 4,3 Millionen Euro sei der größte Einnahmeposten im Ergebnishaushalt. Baumann lobt den hohen Stellenwert, "den Kindergärten und Schulen hier haben. Wir erfüllen die gesetzlichen Vorgaben für unsere Kleinen von null bis sechs Jahren und tragen die erforderlichen Veränderungen im Schulbetrieb, Mittagessen, Ganztagsbetreuung zu einem erheblichen Teil mit." Weitere Kosten bei den Kindertagesstätten dürften folgen, zumal sich eine rege Bautätigkeit in Wohngebieten abzeichne. Baumann sieht auch in der hausärztlichen Versorgung für Hüfingen und die Stadtteile ein wichtiges Anliegen. Das Dreierbündnis lobt, dass der "Haushalt 2018 sehr solide aufgestellt ist, eine weitsichtige Perspektive ist zu erkennen."