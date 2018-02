Hausen vor Wald Gudrun Becker meditiert mit Nadel und Faden

In Hausen vor Wald bietet Gudrun Becker offene Quilttreffen an. Diese Handwerkstechnik lernte sie in den USA kennen und lieben. Die Amisch entfachten ihre Leidenschaft dafür schließlich ganz

Als Oase der Ruhe bezeichnet Gudrun Becker ihr kleines Arbeitszimmer, in dem sie sich mit verschiedenen Stoffen beschäftigt, sie bearbeitet und daraus etwas Neues kreiert. Was genau sie macht? Sie quiltet. "Dabei hefte ich verschiedene Stoffstücke aneinander, schaffe eine Mittellage und einen Stoffrücken", erklärt Becker. Aus einzelnen Stoffteilen entstehen so ganze Decken.

Zum Quilten kam sie in den USA. Mit ihrer Familie lebte sie fünf Jahre im Bundesstaat Virginia: "Ich bin gelernte Krankenschwester und durfte dort nicht arbeiten. Ich hab dann die Sprache gelernt und ehrenamtlich in einem Kindergarten gearbeitet." Eine Freundin habe sie dann mit der Quilt-Technik vertraut gemacht. Becker entdeckte schnell eine neue Leidenschaft. "Mir war sofort klar, dass ich diese Kunst unbedingt erlernen wollte und besuchte viele Kurse und Workshops", sagt sie.

Das Quilten ist in den USA weit verbreitet. Ganz besonders allerdings bei den Amischen. Das ist eine täuferisch-protestantische Gemeinschaft, die auf viele Annehmlichkeiten des Alltags bewusst verzichtet. Keine Elektrizität, kein Auto. "Die Leute fragen dann immer: 'Du warst bei den Amisch?'. Die leben dort auch ganz normal unter allen anderen Einwohnern des Staates", erklärt Becker. Sie ergänzt: "Sie sind supernett und die Gemeinschaft ist für sie sehr wichtig. Und im Prinzip ist das auch keine andere Welt. Im Laden haben sie etwa auch ein Telefon."

Hier wird ihre Passion für die in stundenlanger Handarbeit gefertigten Decken so richtig entfacht. "Sie kommen zusammen und quilten. Das läuft anders als bei uns, es ist wesentlich entschleunigt. Wo kommt es denn heute bei uns noch vor, dass jemand ganz spontan einfach auf eine Tasse Kaffee vorbeikommt? Das gibt's nicht mehr", so Becker.

Nachdem sie mit ihrer Familie wieder zurück in Deutschland ist, will sie daher ihre Leidenschaft weitergeben: Sie tritt einer Quiltgruppe in Gunningen bei und denkt sich: "Warum sollte so etwas nicht auch hier in Hausen vor Wald funktionieren?"

Seit November bietet sie in ihrer Oase der Ruhe ein offenes Quilten oder Stricken an. Diese Treffen richten sich auch an Laien, die Handarbeit noch überhaupt keine Erfahrung gemacht haben. "Es ist eine Faszination, mit verschiedenen Stoffen zu arbeiten", sagt Becker und lässt einen Streifen durch die Hand gleiten, den sie aus Australien bekommen hat. "Ich schaue den Stoff an und überlege, was ich daraus machen kann." Das Ganze habe definitiv eine meditative Komponente.

Offenes Quilten

Gudrun Becker bietet jeden vierten Mittwoch im Monat von 9.30 bis 12 Uhr oder von 15 bis 17 Uhr ein offenes Quilten oder Stricken an. Daneben bietet sie noch weitere verschiedene Kurse rund um das Thema Handarbeit an, etwa das Herstellen eines Faltentäschchens oder das Sticken von Stulpen. Weitere Kurse können telefonisch bei Gudrun Becker erfragt werden. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 07707/9877830. (guy)