Hüfingen Golf prallt gegen Treppe  vier Verletzte

Ein Golffahrer ist am ersten Weihnachtsfeiertag auf der Römerstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Treppe gefahren. Dabei wurden vier Personen verletzt.

Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Abend des ersten Weihnachtstages in der Römerstraße ein Golf von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Treppe gefahren. Der Golf fuhr ortsauswärts in Richtung Donaueschingen. Auf Höhe der Einmündung Kirchhofweg kam der 26 Jahre alte Fahrer nach links von der Straße ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und gegen die Treppe eines Privatgrundstücks.

Alle vier Insassen verletzten sich und wurden in die Krankenhäuser Donaueschingen und Villingen-Schwenningen gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 14 000 Euro.