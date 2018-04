Hüfingen Frühjahrsprobe Behla: Feuerwehr übt im zukünftigen Kindergarten

Bevor die ehemalige Grundschule zum Kindergarten wird, probt die Feuerwehrabteilung Behla den Ernstfall.

Das Grundschulgebäude in Behla eignete sich vor seiner Inbetriebnahme als Kindergarten als geeignetes Übungsobjekt für die Feuerwehr Behla. In der Frühjahrsprobe bereitete sie sich detailliert auf den Ernstfall vor. Starke Rauchentwicklung im Gebäudeinnern erforderte einen Löschangriff von mehren Seiten. Atemschutzträger retten drei Personen. Gruppenführer waren Sebastian Schnaitter, Stefan Eberling und Heinz Bäurer. Zufrieden mit dem Verlauf war Gesamtkommandant Martin Weiß. Ortsvorsteher Uwe Schneckenburger war zufrieden mit einer starken Wehr vor Ort, die jederzeit in der Lage sei, im Notfall zu reagieren.