Hüfingen Frauen haben eine neue Chefin

Rosalinde Reichmann übergibt das Amt der Kfd-Vorsitzenden nach zwölf Jahren an Sonja Rapp-Meinhardt.

Eine starke Gemeinschaft innerhalb der Seelsorgeeinheit auf der Baar und im überregionalen Vergleich der katholischen Frauen Deutschlands (Kfd) ist die Ortgruppe Hüfingen. Nahezu fließend gelang ihr eine Erneuerung des Vorstands, der gut aufgestellt in die Zukunft blickt.

Rosalinde Reichmann übergab nach zwölf Jahren als Vize-Chefin und weiteren zwölf Jahren als Vorsitzende ihr Amt an Sonja Rapp-Meinhardt. Sie freue sich, die Aktivitäten der Kfd wieder einmal als normales Mitglied genießen zu können, so Reichmann. Vize-Vorsitzende bleibt Bettina Heinemann. Sechs Jahre war Marlies Delor als Finanzchefin tätig. Nun übergibt sie ihr Amt als Kassiererin an Simone Stihl. Neu im Vorstand sind Martina Ziganczuk und Sabine Hellstern, die gemeinsam mit Andrea Mayer und Claudia Johannsen im Team als Besitzerinnen aktiv mitwirken. Dort verabschiedeten sich nach zehn Jahren Irmgard Herz und Daniela Wolf.

Um immer auf dem laufenden über die neuesten Meldungen der Kfd zu bleiben, braucht es Menschen wie Waltraud Leichenauer und Daniela Wolf, die seit Jahren die Heftle austragen. Die Mitwirkung beim Pfarrfest, das Legen eines Altarbilds an Fronleichnam oder auch die gut besuchten Kurse "Tanz mit, bleib fit" und die Seniorengymnastik im Pfarrei werden beibehalten. Es gibt eine Adventsfeier oder ein Frauenfrühstück. Die Mitwirkung am Weltgebetstag der Frauen ist obligatorisch. Ein Höhepunkt bleibt die farbenfrohe Frauenfasnet.

Drei weitere Veranstaltungen hob Bettina Heinemann hervor, mit denen die Hüfinger Kfd-Frauen ihren Ruf als Eckpfeiler der Gemeinde festigen. Am 13. Juni rücken sie die ältere Generation in den Fokus und laden alle Frauen über 80 Jahren zu einem Seniorenkaffeenachmittag ein. Den Hol- und Bringdienst der Teilnehmerinnen übernimmt komplett die Kfd. Für alle jugendlichen und jung gebliebenen bietet die Kfd im Juli wieder ein Sommerkino an. Organisatorin der Maiandacht am 2. Mai ist die ehemalige Vorsitzende Rosalinde Reichmann, die bei schönem Wetter in die Loretto-Kapelle und bei Regenwetter in die Stadtkirche einlädt. Am 20. Mai wirkt die Kfd bei der Primiz von Klaus Käfer mit.