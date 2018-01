Hüfingen Erste Gemeinschaftsschüler sind schon bald am Ziel

Die Hüfinger Einrichtung läuft sehr gut. Der erste Jahrgang macht den Hauptschulabschluss.

Die Gemeinschaftsschule an der Lucian-Reich-Schule ging mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 als eine der ersten Schulen dieser Art in Baden-Württemberg an den Start. Ende des Schuljahres 2017/18 legen nun die ersten Schüler der Gemeinschaftsschule den Hauptschulabschluss ab. Nach einem weiteren Jahr werden die ersten Schüler die Gemeinschaftsschule mit dem Mittleren Bildungsabschluss verlassen, ein Mittlerer Bildungsabschluss, der dem der Realschule absolut identisch ist.

Wie ist die Gemeinschaftsschule aufgebaut?

Die Gemeinschaftsschule umfasst die Grundschulstufen der Klassen ein bis vier sowie die Klassen fünf bis zehn in der Sekundarstufe. An der Hüfinger Gemeinschaftsschule ist es möglich, den Hauptschulabschluss sowie den Mittleren Bildungsabschluss zu erwerben und die gymnasialen Grundlagen für den späteren Übergang auf ein Gymnasium zu legen.

Wie werden die Schüler auf die unterschiedlichen Abschlüsse vorbereitet?

In allen Klassenstufen werden die Schüler in den drei Niveaustufen „Grundniveau“, „Mittleres Niveau“ oder „Erweitertes Niveau“ unterrichtet. Über den Unterricht in diesen unterschiedlichen Niveaustufen werden die Schüler letztendlich gezielt auf die unterschiedlich angestrebten Schulabschlüsse vorbereitet. In der jetzigen Klassenstufe neun haben sich 32 der 61 Schüler für den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 entschieden. 29 Schüler besuchen Angebote im M-Niveau oder E-Niveau und werden auch im kommenden Schuljahr die Klassenstufe 10 an der Lucian-Reich-Schule besuchen.

Wie ist die Einrichtung bei Eltern und Schülern generell angekommen?

Bei Genehmigungen und Einführung der Gemeinschaftsschule an der Lucian-Reich-Schule war die durchgehende Zweizügigkeit in der Sekundarstufe vorgesehen. Allerdings lagen die Anmeldezahlen seit Einführung der Gemeinschaftsschule deutlich über den Erwartungen, sodass in den derzeitigen Klassen fünf bis neun, jeweils zwischen 62 und 84 Schüler in drei Klassen pro Klassenstufe unterrichtet werden.

Wie sieht es mit der Lehrerausstattung aus?

Für den Unterricht in den unterschiedlichen Niveaustufen stehen neben den ausgebildeten Grund- und Hauptschullehrkräften, drei Realschullehrkräfte, sieben Gymnasiallehrkräfte und drei Lehrkräfte mit der neuen Ausbildung für die Sekundarstufe 1, sowie vier Lehrkräfte aus dem Sonderschulbereich zur Verfügung. Unterstützung erfahren die eingesetzten Lehrkräfte durch vier Pädagogische Assistentinnen. Mehrere Schulbegleiter betreuen Kinder mit Betreuungsbedarf während des Unterrichtalltages.

Wie wird das individualisierte Lernen gefördert?

Dieses ist selbstverständlicher Bestandteil des täglichen Unterrichts und über feste ,,Lernbänder" in der Stundenplangestaltung verankert. Erleichtert wird diese Unterrichtsform durch die Möglichkeit, Lernateliers und Lernecken räumlich nutzen zu können. Ein wöchentliches Coachinggespräch der Schüler mit dem jeweiligen Klassenlehrer wird schriftlich dokumentiert. Ausführliche Lernentwicklungsberichte geben halbjährlich Auskunft über den aktuellen Leistungsstand der Schüler.

Was unterscheidet die Gemeinschaftsschule noch von anderen Schulformen?

Mittelpunkt des Ganztagablaufes ist das gemeinsame Mittagessen im Klassenverband unter Begleitung der Lehrkräfte. Der Ganztagesbetrieb an der Schule mit verbindlicher Betreuung der Schüler dauert von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 16.30 Uhr und am Freitag von 8.30 bis 11.50 Uhr. Durch das Kinder- und Familienzentrum Villingen (KiFaZ) wird außerhalb der Unterrichtszeiten eine professionelle Ganztagesbetreuung gewährleistet. Unterstützend werden Jugendbegleiter eingesetzt. Verschiedene Kooperationen mit der Stadtmusik, Turnverein Hüfingen, Jugendmusikschule und weiteren Institutionen bereichern das Ganztagesangebot.

Wie ist das Echo auf die Schule im Umland?

Die Gemeinschaftsschule an der Lucian-Reich-Schule Hüfingen hat aus deren Sicht eine sehr positive Außenwirkung. Dies zeigt sich auch darin, dass 55 Prozent der Schüler aus umliegenden Städten und Gemeinden die Schule besuchen.

Mit welchen Empfehlungen steigen Schüler in die Sekundarstufe ein?

Knapp zwei Drittel der bisher in der Sekundarstufe eingeschulten Schüler hatten beim Übergang aus der Grundschule eine Realschul- oder Gymnasialempfehlung. Etwa ein Drittel der Kinder besucht mit einer Hauptschulempfehlung die Gemeinschaftsschule.

Und wie steht der Bürgermeister zur Schule?

„Die sehr positive Entwicklung an der Gemeinschaftsschule ist für uns ein Ansporn, der Schulentwicklung in Hüfingen weiterhin einen hohen Stellenwert einzuräumen. Mit der baulichen Neugestaltung des Querbaus investieren wir mit über 10 Millionen Euro nochmals viel Geld in die bauliche Qualität der Lucian-Reich-Schule und somit in eine wohnortnahe hochwertige Bildungseinrichtung", so Bürgermeister Michael Kollmeier.