Hüfingen Erste Bürgerversammlung: Fürstenberger beteiligen sich rege

2018 steht für die Ortschaft Fürstenberg einiges an: Es besteht die Aussicht auf ein Neubaugebiet in Richtung Hondingen. Ortsvorsteher Bernhard Schmid drängt zudem auf den Neubau eines Vereinshauses.

Die Entwicklung in Hüfingens am höchsten gelegenen Ortsteil befindet sich auf einem formidablen Weg. Das wurde bei der ersten Bürgerversammlung 2018 klar.

Das nicht nur aufgrund einer stabilen Zahl von 460 Einwohnern und sechs Geburten, welche den Erhalt des Kindergartens bis 2020 ermöglichen.

Bürgermeister Michael Kollmeier verwies auf das bestehende Betreuungsangebot in Hüfingen, welches letztendlich dafür ausschlaggebend sein dürfte, wohin die Eltern ihre Kinder bringen.

Es besteht die Aussicht auf ein Neubaugebiet in Richtung Hondingen, welches nach dem bevorstehenden Erwerb aller Grundstückskäufe noch in diesem Jahr geplant und in der Folge erschlossen und bebaut wird. Ortsvorsteher Bernhard Schmid ist aufgrund der Nachfragen überzeugt, dass nach Abwicklung aller Formalien und Arbeitsschritte die Bebauung zügig startet.

Nach dem raschen Wandel der Fürstenberger Gastronomie, die sich seit Jahresbeginn auf das von einer Betreibergesellschaft geführte Hotel Rössle reduzierte und den fehlenden Kapazitäten an öffentlichen Gebäuderäumlichkeiten drängt Schmid auf den geplanten Neubau eines Vereinshauses.

Der negative Zuschussbescheid in 2017 motivierte die Fürstenberger, den Antrag zum Erhalt von Fördergeldern aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum in diesem Jahr erneut einzureichen.

"Sollten wir wieder eine negative Rückmeldung erhalten, sollte das einem Bau dennoch nicht im Wege stehen. Die Preissteigerung im Bausektor frisst ansonsten den Zuschuss auf", rechnete Schmid vor.

2018 ist das Jahr in dem der Ort via Anschluss an das Glasfasernetz, den Zugang zu den weltweiten Aktivitäten vergrößert. Mehr als 80 Prozent der Gebäudeeigentümer meldeten dafür bereits ihr Interesse an.

Innerorts steht die Verlegung der Glascontainer, die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten der Treppe zum Bürgerhaus oder auch die Grabenentwässerung entlang dem Randstreifen der Neudinger Straße im Budget. Für letztere erhält die Stadt nicht nur jede Menge Ökopunkte. Auch der Erhalt der Lebensdauer, der vom Wegbrechen der Randstreifen gebeutelten Straße wäre damit verbunden.

Das neue Feuerwehrauto ist bereits bestellt und soll spätestens während der Herbstprobe zum Einsatz kommen. Für das Bürgerhaus ist der Kauf von acht neuen Bühnenelementen vorgesehen.

Die Neuverpachtung der Jagd geht ab April für sechs Jahre an Wilfried Rothmund und Benjamin Bäurer.

Eine ausreichend große Kapazität von rund 20 000 Kubikmeter weist die städtische Deponie in Fürstenberg auf, welche vor der Aufnahme von Aushubmaterial der Bauarbeiten auf Hohen steht.

Die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag der DRK-Ortsgruppe bereichern 2018 das ohnehin reiche Veranstaltungsangebot der Fürstenberger Vereine. Das neuste Vorhaben der jungen und jung gebliebenen Fürstenberger Generation betrifft die Planung und Erstellung eines Mountainbike-Parcours im Freizeitpark unterhalb der Bürgerhalle.