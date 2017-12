Hüfingen Erinnerungen an die Hüfinger Heuernte von damals

Ein neuer Hingucker ist im Museum für Kunst und Kultur zu bewundern. Dazu beigetragen haben viele engagierte Bürger und die Kunstfertigkeit von Ingeborg Jaag.

Hüfingen – Das Stadtmuseum für Kunst und Kultur bietet nicht nur Platz und Raum für alte Meister sowie zeitgenössische und moderne Kunst, sondern auch für eine neue kleine Installation, die an die bäuerliche Zeit in Hüfingen erinnert. Sie zeigt die Szene einer Heuernte auf der Baar, wie man sie früher von Feldern und Wiesen rund um Hüfingen kannte.

Alles fing mit einem Nachbau eines Original-Heuwagen aus Holz an, den der Hüfinger Adolf Burkart (1912 bis 1993) im Kleinformat in Handarbeit hergestellt hat. Diesen schenkte er vor vielen Jahren dem verstorbenen Arzt Harm von Lintig und seiner Familie als Spielzeug für die Kinder. Die letzten Jahre verbrachte das hölzerne Kunstwerk auf einem Bauernschrank von Hermann Sumser in Hausen vor Wald, dem Bruder von Eva von Lintig. Immer wieder fiel sein Blick auf den alten Heuwagen. "Aus dem könnte man was machen", überlegte sich Hermann Sumser, der sich gern dafür einsetzt, dass die Hüfinger Vergangenheit nicht ganz aus der Erinnerung der Bürger verschwindet. Schnell war die Idee geboren, eine alte Bauernszene der Heuernte originalgetreu im Kleinformat darzustellen, so, wie sie ältere Generationen noch erlebt haben.

Die nötigen Helfer waren schnell gefunden, denn Hüfingen verfügt glücklicher Weise über genügend Kunsthandwerker, die sich für solch eine Aktion gern begeistern. Die Gesamtorganisation übernahm Eva Mayer von Foto Mayer, die den Kontakt zum Holzschnitzer Florian Rabanser aus Südtirol herstellte. Der Meister wurde mit der Anfertigung zweier original Vorderwälder Ochsen beauftragt, als Vorlage wurde ein Bild der Hüfinger Chronik nach Südtirol geschickt. Als die beiden wunderbar gelungenen Ochsen in Hüfingen ankamen, wurden sie von Malermeister Herbert Labor haargenau farblich nach der Vorlage bemalt. Die diffizile Handarbeit mit dem dünnen Pinsel ist ihm trefflich gelungen, besonders der Ausdruck beider Augen der Tiere.

Währenddessen nahm Holzschnitzer Otmar Mayer senior ein paar kleine Korrekturen und Ergänzungen an dem Heuwagen vor. Die beweglichen Figuren für die Bauernfamilie wurden zwar maschinell aus Lindenholz hergestellt, stammen aber aus einer Holzschnitzerei für Krippenfiguren und wirken sehr filigran und naturgetreu. Die kleinen Holzpuppen sollen eine vierköpfige Familie bei der Heuernte darstellen: Der junge Bub führt die Ochsen mit einer Geißel in der Hand, die Tochter stapelt das Heu oben auf dem Wagen, der Vater streckt ihr das Heu mit einer Gabel hoch zum Aufladen und die Mutter recht alles sauber auf dem Boden zusammen. Doch die Figuren sind nackt – und da schlug die große Stunde von Ingeborg Jaag, der bekannten und fingerfertigen Künstlerin in punkto Puppenherstellung. Sie informierte sich in der Heimatabteilung des Kelnhofmuseums in Bräunlingen und nähte auf der Maschine die Bekleidung im Miniformat für die ganze Familie mit Lederhosen, Hemden, Hüten, Röcken, Tüchern und allem, was dazugehört.

Dabei achtete sie auf die passenden Stoffe und Farben und man muss unumwunden zugeben: Sie ist eben eine wahre Künstlerin. Das Anspannen und die Montage der Ochsen, die Herstellung der Puppenkleidung sowie der Geräte, die Montage sämtlicher Figuren und Bauelemente übernahm Ingeborg Jaag mit ihrem Mann Herbert.

Finanziert wurde das Projekt vom ehemaligen Bürgermeister Anton Knapp und von Joachim Seidel. Die Hüfinger Künstler ließen es sich jedoch nicht nehmen, ehrenamtlich an der Installation mitzuwirken, denn auch sie haben Freude an dem guten Gelingen. Jetzt wurde die Szene "Heuernte" im Erdgeschoss des Museums in einer Fensternische installiert und bei einem gemeinsamen Treffen aller Beteiligten auch ein bisschen gefeiert.

Dass das Modell der damaligen Heuernte im Stadtmuseum seinen Platz gefunden hat, ist gut. Denn die Darstellung einer Familie bei der Heuernte ergänzt die Spuren der frühen Stadtgeschichte Hüfingens. Die Elemente des Leiterwagens sind in einer Zeichnung vom letzten aktiven Landwirt aus der Hinterstadt dargestellt: Dem verstorbenen Berthold Thoma.

Hüfingen dazumals

In Hüfingen und anderswo auf der Baar hat sich der Großteil der Bevölkerung bis ins 19. Jahrhundert hinein mit eigener Landwirtschaft im Haupt- oder Nebenerwerb ernährt. Die Häuser verfügten daher meist über Stall und Scheune, einen Heustock, Kleinviehställe und Schopf. Im Stadtmuseum, das ursprünglich auf ein Ackerbürgerhaus zurückgeht, sind im Erdgeschoss noch Spuren dieser landwirtschaftlichen Nutzung erkennbar. Und zwar in Gestalt des ehemaligen Stalls mit Futterwand, in Futterklappen sowie einem Schiebefenster für den Auslass der Hühner. Um auf die historischen Spuren zu verweisen, sind diese baulichen Elemente bewusst in der heutigen Museumsnutzung sichtbar gemacht, sie sind Teil der Geschichte des Hauses.

