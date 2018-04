Hüfingen Einbruch im Rathaus: Dieb bestiehlt die Musikkapelle

Erst probierte er es an der Kellertür, doch fand der Dieb die Eingangstür des Mundelfinger Rathauses unverschlossen vor. Zwei weitere Türen hielten ihn nicht auf, bis ins Probelokal der Musikkapelle vorzudringen. Dort fand er eine Geldkassette mit Bargeld.

Im Zeitraum von Samstag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 12.30 Uhr, ist ein unbekannter Täter in das Mundelfinger Rathaus eingebrochen und hat aus einer Kasse im Proberaum der Musikkapelle Bargeld entwendet. Vermutlich verschaffte sich der Unbekannte über den unverschlossenen Haupteingang Zugang in das Rathausgebäude, nachdem er zuvor durch Einschlagen einer Scheibe vergeblich versucht hatte, eine Kellertüre gewaltsam zu öffnen. Im Rathaus brach der Eindringling zwei Türen auf und gelangte so in den Proberaum der Mundelfinger Musikkapelle. Nach dem Aufhebeln vorhandener Schubladen eines Tresens entdeckte der Einbrecher eine Geldkassette. Mit daraus erbeutetem Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe verließ der Unbekannte das Rathaus wieder. Nun ermittelt die Polizei Donaueschingen wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise. Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Rathauses Mundelfingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeirevier Donaueschingen (0771/837830) in Verbindung zu setzen.